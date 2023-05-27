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Упразднена совместная комиссия правительства и Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви

Уве Гнадентайх
, журналист
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Архиепископ EELK Урмас Вийльма.
Архиепископ EELK Урмас Вийльма. Фото: Dmitri Kotjuh

Правительство Эстонии приняло решение прекратить сотрудничество между правительством и Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церковью (EELK) в рамках работы специальной двусторонней комиссии.

Архиепископ EELK Урмас Вийльма назвал решение о прекращении сотрудничества в рамках комиссии странным, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс со своей стороны сказал, что государство не может предпочитать одну церковь другим, поэтому будет создана комиссия, в рамках которой правительство будет сотрудничать с Советом церквей Эстонии, о чем сообщает новостной портал ERR.

Комиссия по сотрудничеству EELK и правительства действовала с момента восстановления независимости Эстонии, то есть более тридцати лет. Архиепископ EELK Урмас Вийльма сказал, что церкви просто прислали по почте уведомление о прекращении деятельности комиссии. По словам Вийльма, он не хочет думать, что поведение министра внутренних дел может быть связано с напряжением, возникшим между церковью и правительством в вопросе о законопроекте о равенстве брака.

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