Упразднена совместная комиссия правительства и Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви

Архиепископ EELK Урмас Вийльма назвал решение о прекращении сотрудничества в рамках комиссии странным, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс со своей стороны сказал, что государство не может предпочитать одну церковь другим, поэтому будет создана комиссия, в рамках которой правительство будет сотрудничать с Советом церквей Эстонии, о чем сообщает новостной портал ERR .

Комиссия по сотрудничеству EELK и правительства действовала с момента восстановления независимости Эстонии, то есть более тридцати лет. Архиепископ EELK Урмас Вийльма сказал, что церкви просто прислали по почте уведомление о прекращении деятельности комиссии. По словам Вийльма, он не хочет думать, что поведение министра внутренних дел может быть связано с напряжением, возникшим между церковью и правительством в вопросе о законопроекте о равенстве брака.