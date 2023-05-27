Как это возможно? ⟩ Россия, несмотря на все санкции, вновь поставила рекорд по объемам экспорта нефти

В апреле Россия экспортировала в среднем 8,3 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки - это рекорд с начала войны в Украине, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). Экспорт в апреле был почти на 8 процентов выше, чем в среднем в 2022 году, и на 10,6 процента - чем в 2021-м. При этом выросли в основном поставки сырой нефти, экспорт нефтепродуктов снизился на 6 процентов.

Эти цифры объясняются тем, что Россия, похоже, не испытывает проблем с поиском новых потребителей на место европейских стран, считают аналитики МЭА. При этом сама Россия данные по добыче и экспорту засекретила, так что реальные цифры могут слегка отличаться от оценок агентства. Многие сделки целенаправленно ушли в тень, а рынок нефти стал очень непрозрачным, отмечает в разговоре с «Новой-Европа» специалист по мировому энергетическому рынку Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Рост поставок в условиях санкций не так уж удивителен, если понимать, с какой именно целью вводились ограничения. Коалиция западных стран как раз пыталась избежать резкого снижения экспорта нефти из России, обращает внимание Белогорьев. «На рынке нефти в целом достаточно напряженная ситуация, поэтому был выбран путь влияния на цены, а не объемы поставок», - говорит он.