Каллас на встрече с Шольцем: нам нужно, чтобы Украина стала членом Европейского союза и НАТО

За встречей последовал более продолжительный рабочий ужин, в котором приняли участие также премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Лидеры четырех государств обсудили поддержку Украины, подготовку к саммиту НАТО и обеспечение энергетической безопасности.

Кая Каллас подчеркнула на встрече, что для достижения победы Украины и стабильного мира Россия должна потерпеть поражение и вернуться в свои границы. «Будучи представителем поколения, у которого изначально свободы не было, я очень хорошо понимаю, что за свободу нужно бороться. Поэтому мы так активно помогаем Украине побелить. Победа означает, что Россия будет отброшена в границы России. Победа означает уверенность, что агрессия завершится поражением. Чем быстрее Путин поймет, что он не достигнет своих целей, тем раньше завершится война», - сказала Каллас. «Украина доказала миру, что способна победить в войне, если трансатлантическая семьи будет стоять с ней плечом к плечу», - добавила она.