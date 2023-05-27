Российский «Кинжал»: что это за ракета и можно ли ее сбить комплексом Patriot?

Достоверных данных о том, как устроена система противовоздушной обороны ВСУ, обладают ли радары Patriot «мертвой воронкой» и насколько они эффективны в случае перехвата цели, которая летит на гиперзвуковой скорости отвесно вниз, нет.

Подтверждением версии ВСУ, согласно которой американский комплекс смог поразить противоракетой российский «Кинжал», может быть характер повреждений предположительной боевой части, которую продемонстрировал мэр Киева Виталий Кличко. На ней хорошо видно, что стальной объект с толстыми стенками был буквально проломлен в одном месте.

Пусковая установка Patriot с ракетами семейства PAC 3 Фото: AFP

Это может быть похоже на результат попадания ракеты семейства PAC 3 комплекса Patriot, которая сбивает цель прямым ударом, фактически тараня ее. Большинство остальных зенитных ракет оснащены осколочно-фугасной боевой частью и поражают цель, взрываясь вблизи нее. Однако небольшие поражающие элементы не смогли бы пробить такую толстую стенку предполагаемой боевой части ракеты «Кинжал» и в любом случае оставили бы на ней множество небольших следов, а не один большой пролом.

Во время массированного удара 16 мая Россия использовала множество ракет, включая шесть «Кинжалов». Кроме них, по свидетельствам различных источников, могли также применяться баллистические ракеты «Искандер» или С-400, крылатые ракеты морского и воздушного базирования, а также дроны Shahed-136 и 131. Это было сделано, вероятно, для того, чтобы «перегрузить» систему противовоздушной обороны, а также, возможно, для того, чтобы выявить расположение средств украинской ПВО.