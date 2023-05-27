ГАЛЕРЕЯ ⟩ Одна краше другой: по эстонским дорогам проехались старинные «Волги»

Эстонское общество «Волги» организовало сегодня в Тюри соревнования по автомобильному ориентированию, которые завершились сходкой старинных «Волг» в Пайде. В мероприятии приняли участие около 40 машин со всей Эстонии. Некоторые из них выглядели так, будто только что выехали из автосалона.
Больше всего внимания получила «Волга» Газ 22Е 1967 года выпуска, которая в свое время использовалась как машина скорой помощи. Владелец автомобиля - Кайдо Амбус из Раквере, который сам отреставрировал машину до мельчайших деталей. В его коллекции семь автомобилей «Волга». По его словам, сейчас «Волги» восстанавливать сложнее, чем несколько лет назад, потому что больше невозможно доставить запчасти из России.