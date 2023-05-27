ГАЛЕРЕЯ ⟩ Одна краше другой: по эстонским дорогам проехались старинные «Волги»

Больше всего внимания получила «Волга» Газ 22Е 1967 года выпуска, которая в свое время использовалась как машина скорой помощи. Владелец автомобиля - Кайдо Амбус из Раквере, который сам отреставрировал машину до мельчайших деталей. В его коллекции семь автомобилей «Волга». По его словам, сейчас «Волги» восстанавливать сложнее, чем несколько лет назад, потому что больше невозможно доставить запчасти из России.