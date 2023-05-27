Глава Совета национальной безопасности: Украина готова к контрнаступлению

Украина готова к началу давно ожидаемого контрнаступления, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской медиакомпании BBC, обнародованном в субботу, 27 мая. «Мы всегда готовы. Так же, как мы были готовы защищать нашу страну в любое время. И это не вопрос времени», - заявил он.

При этом Данилов отказался называть конкретные даты возможного начала операции, указав, что это может произойти «завтра, послезавтра или через неделю».

По словам главы СНБО, контрнаступление ВСУ является «предоставленной Украине Богом исторической возможностью», которую нельзя упустить на пути к тому, чтобы стать «независимым, большим европейским государством». Он добавил, что Киев понимает, что у него «нет права на ошибку». Контрнаступление ВСУ начнется, когда, по расчетам командующих, у Украины «будет возможность добиться лучшего результата на данном этапе войны», подчеркнул Данилов.

В то же время глава СНБО опроверг слухи о том, что контрнаступление ВСУ уже началось. «Уничтожение российских центров управления и российской военной техники» было задачей украинских вооруженных сил с 24 февраля прошлого года - даты начала вторжения России, заявил он.