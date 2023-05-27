Полиция поймала в Маарду пьяного водителя автобуса.

Сегодня рано утром сотрудники полиции устроили в Маарду дорожный рейд, в рамках которого проверялась трезвость водителей. На проверку попал и водителя автобуса Sebe. «К сожалению выяснилось, что водитель ранее употребил алкоголь. Он был отстранен от управления автобусом, и в отношении него было возбуждено дело. Находившиеся внутри люди покинули автобус и стали ждать следующего», - рассказала Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.