Полиция поймала в Маарду пьяного водителя автобуса.

Сегодня днем, в рамках дорожного рейда полиции, в Маарду был пойман пьяный водитель автобуса.
Сегодня рано утром сотрудники полиции устроили в Маарду дорожный рейд, в рамках которого проверялась трезвость водителей. На проверку попал и водителя автобуса Sebe. «К сожалению выяснилось, что водитель ранее употребил алкоголь. Он был отстранен от управления автобусом, и в отношении него было возбуждено дело. Находившиеся внутри люди покинули автобус и стали ждать следующего», - рассказала Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.
Сам мужчина объяснил полиции, что выпил накануне вечером и утром чувствовал себя в состоянии сесть за руль. «К сожалению, это было не так. Нет никакого оправдания вождению в нетрезвом виде, особенно со стороны водителей общественного транспорта, которые в буквальном смысле отвечают за безопасность пассажиров», - заключила Кейск.
Rus.Postimees отправил запрос и в автобусную компанию Sebe.