Урок для Путина: Украина на старинных европейских картах

Но, конечно, фактически, как отмечали историки, Украина существовала, со всеми ее регионами и претензиями на ее территории со стороны Австро-Венгерской или Габсбургской империи, со стороны Польши, Литвы, Руси, ставшей Московией и имперской Россией согласно Ништадскому договору 1721 года при Петре І. Это сложная многовекторная история, ведущая в разные направления. И чтобы ответить на вопрос - Украина существовала на этих картах эпохи Возрождения и раннего Нового времени.

- Знакома ли вам эта конкретная французская карта XVII века? Вы видели ее раньше? И есть ли в ней что-нибудь необычное?

- Да, я видел ее раньше. Но на самом деле в этой конкретной карте нет ничего особенного. Оригинал находится во французских архивах и во Французской национальной библиотеке. Поэтому идея рыскать повсюду с целью отрицания существования Украины обречена на провал.

Многие из знакомых мне историков, работавших над серией «Истории картографии» Чикагского университета в шести томах с тысячами страниц, включая вклад, внесенный русскими и русскоязычными историками, картографами, думаю, сказали бы и, вероятно, согласились бы с тем, что ключевым здесь является контекст.