СМИ: в Финляндии минимальный порог заработка для иммигрантов будет 1600 евро

Согласно полученной финским изданием Yle информации, лица, переезжающие на работу в Финляндию из-за пределов ЕС, должны будут иметь доход не менее 1600 евро в месяц, чтобы получить вид на жительство.
Нововведение, согласованное на переговорах по формированию правительства Финляндии, будет применяться также в тех случаях, когда работник получает зарплату за полный рабочий день в соответствии с коллективным трудовым договором.
На данный момент работник, прибывший в Финляндию из-за пределов Евросоюза, обязан зарабатывать как минимум 1300 евро в месяц. «Истинные финны» требовали повысить эту границу до 2500 евро.
В Центральном союзе деловой жизни EK отвергают предложение «Истинных финнов». Эксперты организации считают, что низкооплачиваемые сферы в будущем станут нуждаться в работниках еще сильнее.