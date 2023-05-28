Жуткая трагедия: завистливые дети заживо сожгли 11-летнего талантливого спортсмена

Трагический случай произошел в России в Московской области, где завистливые дети убили 11-летнего талантливого дзюдоиста.
По данным местной полиции, в пожаре погиб 11-летний Альберт Умбетьяров. Это был не несчастный случай, а хладнокровное убийство.
«Они избили его почти до потери сознания, затем облили бензином и заперли в сарае, который подожгли», - рассказал один из очевидцев.
О трагическом событии взрослым сообщили двое детей шести и семи лет. Первым отреагировал отец одного из их детей. «Он позвонил мне в слезах в семь часов вечера и сказал: «Мой друг сгорел заживо в сарае», - вспоминает он.
«Я пошел туда и увидел пламя. В тот момент уже некого было спасать», - продолжил отец очевидца.
Несколько взрослых попытались выломать дверь сарая лопатами и добраться до ребенка, но, к сожалению, было слишком поздно.
11 Year Old Judo Star, Albert Umbetyarov Burnt To Death By Envious Teammates.— Standard Nigeria🌍🌎🗞️🗞️ (@standard_ngr) May 22, 2023
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Supreme Court | INEC | Tinubu | Shettima | AMVCA | At 22 | BVAS | Buhari | Innoson | Google | Dantata | Lagos | Tife | Sanwo Olu | Jamie Foxx | Ondo | John Wick pic.twitter.com/0gjO0TVviA
«Он был умен и очень миролюбив. Он и мухи не обидел», - рассказал тренер погибшего Александр Тванба.
Между тем, по словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, дети не только заперли Умбетьярова в сарае, но и заколотили дверь, чтобы он не смог выбраться. На мальчика напали двое старших ребят, одному из которых было 13, а другому 15 лет. Якобы причиной нападения стала зависть к успехам Умбетьярова.