Посол России в Британии: Москва «еще не начинала действовать серьезно» в войне против Украины

Россия предупреждает, что поставки западного оружия в Украину могут привести к эскалации войны до пока еще не невиданного уровня. Об этом в интервью Би-би-си заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. По словам дипломата, его страна обладает «огромными ресурсами» и еще не переходила к «очень серьезным действиям».
Это заявление прозвучало несмотря на то, что боевые действия продолжаются больше года и есть многочисленные свидетельства военных преступлений России. В интервью журналисту Би-би-си Лоре Кунсберг, вместо того чтобы ответить на вопрос о поведении России, Келин дал понять, что этот вопрос его оскорбляет. Посол также предупредил, что война может перейти в «новое измерение».
Утверждая, что Москва «еще не начинала действовать серьезно», он сказал, что «Россия в 16 раз больше Украины»: «У нас огромные ресурсы». Продолжительность конфликта, по его словам, «зависит от усилий по эскалации войны, которые предпринимают страны НАТО, и особенно, именно Великобритания».
«Конечно, рано или поздно, эта эскалация может перейти в новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем помириться уже завтра», - добавил он.
Комментарий посла прозвучал вскоре после того, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил Би-би-си, что его страна в скором времени может начать контрнаступление.
Однако заявление посла России о том, что у Москвы есть «огромные ресурсы», плохо сочетаются с многочисленными сообщениями о том, что российские военные плохо оснащены и не имеют надлежащей подготовки.
Об этом рассказывал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который принимал активное участие в конфликте. Один из самых верных сторонников Владимира Путина, он все чаще критикует режим, а в последние дни и вовсе заявляет, что «мы можем потерять Россию», если война будет продолжаться без выделения дополнительных ресурсов.
В мае Пригожин публично отругал военных руководителей, выступая на фоне трупов своих бойцов. «Где... боеприпасы? - говорил он. - Они пришли добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом!»
Отрицание Келином ситуации на местах сопровождалось повторением безосновательных заявлений, касающихся вторжения России в Украину, которое посол настойчиво называет «специальной военной операцией».
Он давал интервью в своей резиденции, где гостей принимают на позолоченных стульях, а кофе подают сотрудники в белых перчатках.
Посол пытался обвинить Украину в провоцировании конфликта. Российское руководство пользуется этим знакомим и ложным утверждением вот уже более года для того, чтобы в первую очередь попытаться оправдать незаконное вторжение.
Президент России Владимир Путин, как и его посол, продолжает утверждать, что в Украине в 2014 году был установлен «неонацистский режим», который якобы стремился получить ядерное оружие, а это означало, что у России не было другого выбора, кроме как вторгнуться на ее территорию.
Посол отказывается признавать реальность, когда речь заходит о поведении российских военных во время конфликта. В ответ на факты из официального отчета ООН о широко распространенных преступлениях, пытках, изнасилованиях и насильственной депортации детей он заявил, что украинские силы также совершали преступления против мирных жителей.
Сведения о незначительном количестве нарушений прав человека со стороны украинских сил действительно есть. Однако масштаб российских злоупотреблений гораздо шире, хорошо задокументирован и не вызывает сомнений.
В ответ на просьбу прокомментировать то, что Россия лгала, отрицая явные случаи насилия, посол заявил, что оскорблен. И у него не было другого ответа на вопрос о последнем ударе по Днепру, кроме как: «Проблема в том, что стрельба идет девять лет, и каждый день идет стрельба по Луганску, Донецку». При этом он утверждал, что западные СМИ игнорировали действия украинских сил.
Комментарий посла о том, что война еще не стала «серьезной» противоречит опыту очень многих украинцев, жизнь которых она полностью перевернула, и печальному опыту многих россиян. Но, поскольку Украина планирует контрнаступление, а Россия не проявляет признаков того, что готова отступить, война действительно может стать еще серьезней.
Интервью Лоры Кунсберг с послом России выйдет в эфир 28 мая
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