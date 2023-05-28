Посол России в Британии: Москва «еще не начинала действовать серьезно» в войне против Украины

Это заявление прозвучало несмотря на то, что боевые действия продолжаются больше года и есть многочисленные свидетельства военных преступлений России. В интервью журналисту Би-би-си Лоре Кунсберг, вместо того чтобы ответить на вопрос о поведении России, Келин дал понять, что этот вопрос его оскорбляет. Посол также предупредил, что война может перейти в «новое измерение».

Утверждая, что Москва «еще не начинала действовать серьезно», он сказал, что «Россия в 16 раз больше Украины»: «У нас огромные ресурсы». Продолжительность конфликта, по его словам, «зависит от усилий по эскалации войны, которые предпринимают страны НАТО, и особенно, именно Великобритания».

«Конечно, рано или поздно, эта эскалация может перейти в новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем помириться уже завтра», - добавил он.

Комментарий посла прозвучал вскоре после того, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил Би-би-си, что его страна в скором времени может начать контрнаступление.

Однако заявление посла России о том, что у Москвы есть «огромные ресурсы», плохо сочетаются с многочисленными сообщениями о том, что российские военные плохо оснащены и не имеют надлежащей подготовки.