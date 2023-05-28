Сутки дежурства на скорой помощи в Таллинне: медиков пять раз вызывали для констатации смерти

В 09.53 в Центр тревоги поступил вызов в Мустамяэ. 60-летний мужчина был найден мертвым в квартире. Была констатирована смерть.

В 20.46 вызов в Ласнамяэ: с пожилой женщиной не получается связаться уже несколько дней. Вместе с полицией была открыта дверь. В квартире обнаружено тело 77-летней женщины, была констатирована ее смерть.

В 21.33 также поступил вызов в Ласнамяэ для подтверждения смерти 90-летней женщины. Скорая помощь констатировала смерть, родных проинформировали о дальнейших действиях.

В 22.08 вновь вызов в Ласнамяэ, где в квартире обнаружен мужчина без признаков жизни. На месте медики констатировали смерть 43-летнего мужчины.

В 23.09 вызов в Пыхья-Таллинн, где в квартире найден мертвым 59-летний мужчина. Скорая помощь констатировала смерть.

За последние сутки большинство вызовов скорой помощи связаны с пожилыми людьми и пьяными людьми в бессознательном состоянии.

Как передала BNS пресс-служба Tallinna Kiirabi, 27 мая во многих странах Европы, в том числе в Эстонии, отмечается День экстренной медицины, в рамках которого Таллиннская служба скорой помощи публикует на своей странице в Facebook краткое содержание экстренных вызовов, поступающих на номер Центра тревоги 112 в течение 24 часов.

Публикации начались в восемь утра в субботу, вызовы в течение суток отображаются с небольшой задержкой после того, как пациент обслужен и все детали звонка получены. Отображаемая информация имеет обобщенный характер, соблюдается принцип конфиденциальности данных пациента. Итог суточного «дежурства» скорой помощи в Facebook будет подведен ​​к началу следующего рабочего дня.