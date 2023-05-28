Водитель, ехавший навстречу движению на скоростной магистрали, спровоцировал тяжелое ДТП

Сообщение о ДТП поступило в Центр тревоги в 23.36. События развернулись на 64-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в районе Выыбу.

Согласно данным полиции, 33-летний мужчина ехал на Citroen Berlingo из Таллинна в направлении Тарту. Неожиданно на его пути с противоположной стороны появился Mercedes Benz Sprinter с прицепом, за рулем машины был 62-летний мужчина. Водитель Citroen не смог избежать столкновения и въехал в бок Mercedes, который перевозил баню-бочку.