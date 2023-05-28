В Таллинне соберутся ведущие эксперты в сфере кибербезопасности

Об этом BNS сообщили в оргкомитете мероприятия, отметив, что в течение четырех дней около полусотни экспертов выступят и обсудят темы киберконфликтов и кибербезопасности.

Среди выступающих, в частности, советник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Уил, директор по кибербезопасности Белого дома Кемба Энеас Уолден, профессор Кембриджского университета Росс Дж. Андерсон, президент Эстонии Алар Карис и руководитель Департамента кибербезопасности Европейского Союза (ENISA) Юхан Лепассаар.

Для участия в CyCon в Таллинн приедут также представители киберкомандования и Сил обороны Германии, Австралии, США, Великобритании, Польши, Канады и десятков других государств-членов НАТО.

Выступят исследователи и профессора из ведущих университетов, таких как Кембридж, Корнелл и Оксфорд, представители крупных компаний, таких как Microsoft, Fortinet и Palo Alto Networks.

Как пояснили в оргкомитете, цель CyCon - собрать в общей аудитории политиков, ученых и высокопоставленных представителей частного сектора и военных организаций для обсуждения того, как новые технологии, такие как искусственный интеллект, а также текущие конфликты, международное право и десятки других факторов, меняют характер киберконфликтов, и что международное сообщество должно сделать, чтобы лучше защитить себя в киберпространстве.

Конференция CyCon 2023 пройдет с 30 мая по 2 июня и главная тема конференции, которая пройдет на английском языке, - «Встреча с реальностью». В мероприятиях CyCon примут участие 600 человек из более чем 50 стран мира.

Конференция по обсуждению киберконфликтов организована Центром сотрудничества НАТО по киберзащите. Центр передового опыта НАТО в Таллинне является международным аналитическим центром и учебным заведением, аккредитованным НАТО.