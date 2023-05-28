Решающий тур ⟩ Турция снова выбирает президента. У Эрдогана после 20 лет правления есть все шансы остаться у власти

Он получил 49,51% голосов, а кандидат объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Третий кандидат, представитель крайне правого националистического крыла турецкой политики, Синан Оган получил 5,7% и призвал своих сторонников голосовать во втором туре за Эрдогана.

Победа Эрдогана докажет живучесть его модели современной Турции, в основу которой он положил исламизацию некогда светской страны, централизацию власти в руках президента и усиление роли Турции в регионе и в мире.