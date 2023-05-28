Умер самый дорогой художник в истории российского современного искусства

«С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушки. Человек, всю жизнь мечтавший об утопии, покинул этот мир в субботу, 27 мая, в окружении своих близких, не дожив до своего 90-летия», - говорится в сообщении фонда.

Кабаков - один из ключевых представителей московского концептуализма, основоположник направления и автор термина «тотальная инсталляция», неоднократно назван критиками и журналистами главным русским художником последней трети XX века.

Он первым открыл для западной аудитории антураж быта советской коммунальной квартиры. Одна из наиболее известных его работ в этой тематике - «Человек, который улетел в космос из своей комнаты». Воплотить идею репрезентации советского быта ему удалось только в эмиграции.