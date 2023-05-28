Фото ⟩ Смертельное ДТП в Таллинне: разыскиваемый участник аварии сам пришел в полицию

Сообщение о серьезном ДТП поступило в Центр тревоги в воскресенье утром в 9.42, когда случайный прохожий сообщил, что на Пальяссааре-теэ автомобиль Ford Galaxy съехал с дороги и врезался в столб линии электропередач. В момент аварии в машине находились четыре человека, двое из которых скрылись с места происшествия. 41-летняя пассажирка получила настолько серьезные травмы, что скончалась на месте происшествия. Мужчина, который остался на месте происшествия, не пострадал.

«Авария произошла непосредственно перед перекрестком на прямом участке дороги с хорошей видимостью. Максимальное ограничение скорости составляет 50 километров в час, но улики с места происшествия позволяют предположить, что автомобиль двигался со значительно большей скоростью», - сказал сотрудник полиции Мартин Тедер. По его словам, было снесено два столба линии электропередач и сам автомобиль также сильно поврежден.

Скрывшийся с места ДТП попал на камеры в Пыхья-Таллинне. Он ехал по направлению к Балтийскому вокзалу. В понедельник он сам явился в полицию. Фото: Politsei

После аварии полиция установила, что мужчина, оставшийся на месте происшествия, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один из тех, кто скрылся с места происшествия и был пойман полицией, также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Другой скрывшийся не был пойман, но его личность была известна полиции и его искали по разным адресам.

В понедельник, 29 мая, пресс-служба полиции сообщила, что второй скрывшийся с места происшествия сам обратился в полицию.