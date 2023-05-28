Фото ⟩ Трагическое ДТП со смертельным исходом в Таллинне: полиция разыскивает участника аварии

Сообщение о серьезном ДТП поступило в Центр тревоги сегодня утром в 9:42, когда случайный прохожий сообщил, что на Пальяссааре-теэ автомобиль Ford Galaxy съехал с дороги и врезался в электрический столб. В момент аварии в машине находились четыре человека, двое из которых убежали с места происшествия. 41-летняя пассажирка получила настолько серьезные травмы, что скончалась на месте происшествия. Мужчина, который остался на месте происшествия, не пострадал.

«Авария произошла непосредственно перед перекрестком на прямом участке дороги с хорошей видимостью. Максимальное ограничение скорости составляет 50 километров в час, но улики с места происшествия позволяют предположить, что автомобиль, участвовавший в аварии, двигался со значительно большей скоростью», - сказал сотрудник полиции Мартин Тедер. По его словам, было снесено два электрических столба и сам автомобиль также сильно поврежден.

После аварии полиция установила, что мужчина, оставшийся на месте происшествия, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один из мужчин, который скрылся с места происшествия и был пойман полицией, также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Другой убежавший мужчина пока не пойман, но его личность известна полиции, и в настоящее время его ищут по различным адресам. «Однако мужчине, покинувшему место происшествия, рекомендуется самому обратиться в полицию», - заявил Тедер.

Убежавший с места ДТП. Фото: PPA

Все подробности серьезного ДТП будут выяснены в ходе уголовного разбирательства, как и то, кто был за рулем автомобиля в момент аварии.