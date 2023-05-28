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Ласнамяэ отмечает юбилей: по району пройдут бесплатные экскурсии

rus.postimees.ee
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Ласнамяэские дома. Фото иллюстративное
Ласнамяэские дома. Фото иллюстративное Фото: Claire Peinar / Postimees

В июне и июле в Ласнамяэ пройдут бесплатные экскурсии LasnaTour, организованные в честь 30-летия района сотрудниками молодежного центра Ласнамяэ совместно с молодежью.

«При подготовке юбилейной программы вместе с нашими партнерами мы хотели предложить развлечения и мероприятия для всех возрастных групп. Я рада, что в этот процесс была вовлечена и внесла значительный вклад и молодежь. Экскурсии – это лишь одна часть того, что ребята из Ласнамяэ приготовили на лето в рамках юбилейной программы», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

LasnaTour - это организованные инициативной группой ребят из молодежного центра Ласнамяэ экскурсии, цель которых - увидеть, как изменился Ласнамяэ за последние 30 лет, и расширить представление молодежи о самом густонаселенном районе Таллинна. Экскурсии рассчитаны в первую очередь на молодежь, но принять участие в них могут все желающие. Экскурсии пройдут как на эстонском, так и на русском языках.

Расписание экскурсий:

07.06 с 16.00 до 17.30 на русском языке

14.06 с 16.00 до 17.30 на эстонском языке

21.07 с 16.00 до 17.30 на русском языке

28.07 с 16.00 до 17.30 на эстонском языке

Сбор перед центром культуры «Линдакиви» (ул. Я. Коорти 22). Поскольку мероприятие будет проходить на открытом воздухе, участникам рекомендуется одеваться по погоде.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация по ссылке.

Юбилейная программа продлится в Ласнамяэ с мая по сентябрь и будет включать в себя более 50 различных мероприятий и событий.

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