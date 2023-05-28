Андрес Херкель ⟩ Вылазка в Белгородскую область на боевых машинах США – это хорошая идея?

Каковы были потенциальные преимущества белгородского рейда и каковы были наибольшие риски для Украины?

Выгода заключалась, прежде всего, в том, чтобы показать беспомощность России. По данным американского Института изучения войны (ISW), российские пропагандисты полностью потеряли голову, что подтвердило неожиданный характер атаки. В частности, это показало, насколько слабо укреплена российская граница. Это вынуждает Россию сосредоточить больше оборонительных средств на приграничных территориях и сбивает с толку подготовку к давно обсуждаемому контрнаступлению со стороны Украины.

Она также неожиданно приблизила войну для тех россиян, которые до сих пор считали ее далекой «специальной военной операцией». Смятение, которое она посеяла в российском лагере, также является плюсом.

Критики смотрят на ситуацию шире. Это может вызвать колебания по поводу предоставления Украине новой военной помощи, а в Конгрессе США, в частности, у критически настроенного к Украине крыла Трампа появится новый удобный аргумент. В России, с другой стороны, испуг может вызвать волну патриотизма, привести к новой мобилизации и так далее.

По мнению Швеца, такая атака имела смысл, если бы была попытка перерезать жизненно важные связи России с Донецкой областью, чтобы парализовать пути снабжения противника. Вместо этого она была направлена в малонаселенную Белгородскую область, где, кроме психологического эффекта, ничего нельзя было достичь.

Возможно, что связь между этим рейдом и предстоящим украинским контрнаступлением станет ясна в последующих событиях. Возможно, что операция была каким-то образом скоординирована с союзниками. Но, возможно, и нет. Россия находится в неустойчивом положении и ищет любой способ остановить или дискредитировать украинское наступление.

В субботу представитель украинской военной разведки Андрей Юсов - тот самый человек, который назвал белгородский рейд возможностью создать «серую зону» для Украины - предупредил, что россияне готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции. Предполагаемое намерение - вызвать радиологическую утечку на станции, обвинить Украину в атаке и добиться прекращения военных действий путем международного вмешательства, которое даст россиянам передышку.

Украинская разведка также предупредила о возможности того, что Россия может запустить химическое оружие с аналогичной целью.