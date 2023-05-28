Андрес Херкель ⟩ Вылазка в Белгородскую область на боевых машинах США – это хорошая идея?

Вторжение в Белгородскую область 22 мая российских добровольческих подразделений, воюющих на стороне Украины, вызвало большой энтузиазм среди сторонников Украины, но теперь появилось и больше критических голосов, пишет редактор рубрики мнений Postimees Андрес Херкель.
Особенно очевидно стало это после того, как представитель Совета безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США расследуют использование на российской территории военной техники, предоставленной Украине для оборонных целей.
Неправдоподобно, что «Русский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России» совершили внезапное нападение без ведома Вооруженных силсУкраины. Формально, однако, именно у них есть алиби, поскольку это их территория и они хотят избавить Россию от диктатуры. Но в данном случае они воюют за Украину.
Головной болью для Пентагона и западных союзников Украины является то, что, как позже признал командующий РДК, для входа в Белгородскую область использовалась американская военная техника. Речь идет как минимум о двух бронетранспортерах MRAP и нескольких «Хамви». Получая помощь от Запада, Украина обязалась использовать военную технику исключительно для обороны собственной территории, а не за ее пределами.
Особенно критикует вторжение в Белгород влиятельный аналитик Юрий Швец, который считает, что, используя военную помощь США на российской территории, президенты Джо Байден и Владимир Зеленский были одурачены. Несколькими днями ранее, на саммите G7 в Хиросиме, президент США пообещал Украине истребители F-16, а Зеленской торжественно заверил, что Украина будет контролировать использование этого оружия.
По мнению Швеца, вторжение в Белгород было ненужным пиар-упражнением, либо «полезным идиотизмом». В худшем случае даже «операцией под чужим флагом», организованной российской разведкой.
Каковы были потенциальные преимущества белгородского рейда и каковы были наибольшие риски для Украины?
Выгода заключалась, прежде всего, в том, чтобы показать беспомощность России. По данным американского Института изучения войны (ISW), российские пропагандисты полностью потеряли голову, что подтвердило неожиданный характер атаки. В частности, это показало, насколько слабо укреплена российская граница. Это вынуждает Россию сосредоточить больше оборонительных средств на приграничных территориях и сбивает с толку подготовку к давно обсуждаемому контрнаступлению со стороны Украины.
Она также неожиданно приблизила войну для тех россиян, которые до сих пор считали ее далекой «специальной военной операцией». Смятение, которое она посеяла в российском лагере, также является плюсом.
Критики смотрят на ситуацию шире. Это может вызвать колебания по поводу предоставления Украине новой военной помощи, а в Конгрессе США, в частности, у критически настроенного к Украине крыла Трампа появится новый удобный аргумент. В России, с другой стороны, испуг может вызвать волну патриотизма, привести к новой мобилизации и так далее.
По мнению Швеца, такая атака имела смысл, если бы была попытка перерезать жизненно важные связи России с Донецкой областью, чтобы парализовать пути снабжения противника. Вместо этого она была направлена в малонаселенную Белгородскую область, где, кроме психологического эффекта, ничего нельзя было достичь.
Возможно, что связь между этим рейдом и предстоящим украинским контрнаступлением станет ясна в последующих событиях. Возможно, что операция была каким-то образом скоординирована с союзниками. Но, возможно, и нет. Россия находится в неустойчивом положении и ищет любой способ остановить или дискредитировать украинское наступление.
В субботу представитель украинской военной разведки Андрей Юсов - тот самый человек, который назвал белгородский рейд возможностью создать «серую зону» для Украины - предупредил, что россияне готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции. Предполагаемое намерение - вызвать радиологическую утечку на станции, обвинить Украину в атаке и добиться прекращения военных действий путем международного вмешательства, которое даст россиянам передышку.
Украинская разведка также предупредила о возможности того, что Россия может запустить химическое оружие с аналогичной целью.
Вполне логично, что загнанная в угол Россия будет искать какой-нибудь нестандартный ход, чтобы избежать контрнаступления. Украине необходимо не дать такой возможности и не совершить ошибок, которыми может воспользоваться противник.