Ермалавичус: удачный старт наступления ВСУ может вызвать эффект домино, но Украине нужна трезвость в ожиданиях

- В воскресенье и понедельник Россия нанесла новые удары по Киеву несколькими волнами беспилотников. В мае Россия заметно усилила ракетные удары и атаки беспилотников, тем не менее, ущерб от таких атак для Украины становится все меньше благодаря повышению эффективности работы ПВО. Есть ли для России какой-то практический смысл в продолжении нанесения таких ударов, кроме психологического давления на мирное население? Неужели российское военное и политическое руководство могут считать, что такими атаками можно заставить Украину отказаться от начала контрнаступления?

- Конечно, в самую первую очередь - это терроризм против гражданского населения. Это психологическое давление, потому что люди, конечно, устают, когда каждую вторую ночь нужно просыпаться и бежать в бомбоубежище. Люди постоянно не высыпаются, и это их изматывает.

Однако практический смысл у таких действий России тоже имеется. Россия просто тем самым старается истощать ресурсы украинских сил ПВО. Запасы боеприпасов у ПВО Украины не настолько обширны, чтобы можно было безболезненно расходовать их в тех объемах, которые требуются для отражения таких атак. У Запада тоже резервы не безграничны, так что у России, наверное, есть расчет таким способом снизить эффективность систем ПВО Украины на фронте.