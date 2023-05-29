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Ермалавичус: удачный старт наступления ВСУ может вызвать эффект домино, но Украине нужна трезвость в ожиданиях

Павел Соболев
, журналист
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  • Ударами по Киеву Россия старается истощить ресурсы ПВО Украины
  • Действия повстанцев в РФ полезны для Украины, потому что они отвлекают российскую армию от фронта
  • Открытой рекламой своего скорого наступления Украина сеет у противника панику

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия готова начать давно ожидающееся контрнаступление, но оно начнется, когда украинские командиры решат, что в этот момент смогут добиться наилучшего результата. Украина изматывает Россию вынужденным ожиданием наступления? Об этом и обо многом другом в студии Postimees порассуждал руководитель исследований Международного центра обороны и безопасности Томас Ермалавичус.

- В воскресенье и понедельник Россия нанесла новые удары по Киеву несколькими волнами беспилотников. В мае Россия заметно усилила ракетные удары и атаки беспилотников, тем не менее, ущерб от таких атак для Украины становится все меньше благодаря повышению эффективности работы ПВО. Есть ли для России какой-то практический смысл в продолжении нанесения таких ударов, кроме психологического давления на мирное население? Неужели российское военное и политическое руководство могут считать, что такими атаками можно заставить Украину отказаться от начала контрнаступления?

- Конечно, в самую первую очередь - это терроризм против гражданского населения. Это психологическое давление, потому что люди, конечно, устают, когда каждую вторую ночь нужно просыпаться и бежать в бомбоубежище. Люди постоянно не высыпаются, и это их изматывает.

Однако практический смысл у таких действий России тоже имеется. Россия просто тем самым старается истощать ресурсы украинских сил ПВО. Запасы боеприпасов у ПВО Украины не настолько обширны, чтобы можно было безболезненно расходовать их в тех объемах, которые требуются для отражения таких атак. У Запада тоже резервы не безграничны, так что у России, наверное, есть расчет таким способом снизить эффективность систем ПВО Украины на фронте.

Россия надеется, что когда начнется украинское наступление, то у Украины будет меньше возможностей противостоять атакам с воздуха. При этом много говорится о российских атаках именно в Киеве, но Украина очень большая страна, и удары с воздуха Россия сейчас наносит по объектам и в других регионах, в том числе и по таким, что важны для военной инфраструктуры. Даже если пара из пятидесяти запущенных Россией ракет попадают в цели, это означает, что определенного успеха Россия все-таки достигла.

России иногда удается наносить успешные удары, которые действительно могут осложнять ведение Украиной боевых действий. Россия все-таки учится на ошибках, анализирует работу украинских систем ПВО, вносит коррективы в планирование своих атак, так что некоторые из этих атак все же оказываются эффективными. Поэтому никак нельзя сказать, что такие удары наносят только психологический вред.

С другой стороны, нередко такие атаки России выглядят жестом отчаяния. Бывает, что России хочется что-то доказать, за что-то отомстить, символически связать атаку с какой-то датой, как было в воскресенье, в годовщину со дня основания Киева. Тогда это оказывается в чистом виде инструментом психологического давления.

- В последние дни власти Белгородской, Курской, Псковской областей и Краснодарского края РФ сообщали о дроновой активности в этих субъектах РФ, губернатор Брянской области неуверенно опровергал слухи о новых вылазках диверсантов в его регион. Можно ли считать все эти события психологическим давлением Украины в преддверии ожидающегося наступления, созданием для российской стороны очень депрессивного эмоционального фона?

- Часто эти ситуации преподносятся так, что там действуют какие-то повстанцы. Достаточно четко говорилось о конкретных подразделениях повстанцев, которые недавно вторглись в Белгородскую область. Это типичная тактика повстанцев: создавать впечатление, что режим больше не способен все контролировать, что он не в состоянии обеспечивать обществу и государству безопасность.

Когда режим теряет свой сильный имидж, свою репутацию как нерушимого, это помогает в долгосрочной борьбе с этим режимом. Однако у таких акций может быть и практическая польза, например, если удары наносятся по нефтеперерабатывающим объектам. Или по предприятиям оборонного комплекса.

Такие удары, равно как и вторжения в Белгородскую область, показывают, что России все-таки обязательно придется тратить какую-то часть своего военного потенциала на то, чтобы сдерживать такие атаки и предотвращать такие инциденты. Это означает, что эту часть ресурсов уже нельзя будет использовать на фронте для отражения наступления Украины.

Конечно, тут возникают некоторые имиджевые риски для самой Украины. Например, некоторые страны-поставщики оружия Украине нервозно воспринимают то, что на территории России ведутся какие-то боевые акции. Обращалось внимание на то, что российские повстанческие батальоны используют американскую технику. Вызывает напряжение и то, что другое российское повстанческое формирование использует кое-какую риторику, которая звучит как неонацистская.

Это чревато имиджевыми проблемами для Киева, поэтому Киев старается дистанцироваться от этих вылазок и показать, что он за этими акциями ни в коем случае не стоит. Киев подчеркивает, что эти повстанцы - это граждане России, которые ведут борьбу против режима в своей стране.

Но в то же время руководители украинских спецслужб открыто говорят, что особого выбора у них в нынешней ситуации нету, поэтому украинские спецслужбы сейчас готовы к сотрудничеству практически с любыми российскими силами, которые являются противниками нынешнего российского режима. И поэтому партнерам Украины надо просто иметь это в виду.

- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на минувших выходных сказал в интервью Би-Би-Си, что украинская армия готова начать давно ожидающееся контрнаступление. Он не назвал дату, однако, по его словам, наступление может начаться завтра, послезавтра или через неделю, но наилучший момент выберут для него украинские командиры. Можем ли мы предположить, что наилучший момент настанет тогда, когда российская сторона устанет ждать и бдительность будет потеряна?

- Действительно, трудно вспомнить из истории последних военных конфликтов другой такой случай, чтобы какая-то из сторон так открыто говорила бы о своем намерении контратаковать. Чтобы кто-то так открыто рекламировал предстоящую операцию. Ясно, что стратегического сюрприза в такой ситуации уже не добиться.

Но, как вы правильно заметили, все это позволяет морально изматывать противника, истощать его нервную систему. Это заставляет нервничать солдат армии, мобилизованных, членов армейского командования.

Скорее всего, в один момент будет устроен оперативный сюрприз, который будет связан с местом и временем наступления. Сейчас Украина пытается дезориентировать Россию, чтобы она не понимала, где ей защищаться, в каком месте последует настоящий прорыв, а где будет применен лишь отвлекающий маневр. России очень трудно будет решить для себя эти дилеммы.

Но есть и совершенно объективные причины, по которым Украина до сих пор не начала эту операцию. Ведь поставки техники и вооружений шли не так уж и быстро, кроме того, нужно было потратить время на то, чтобы обучить украинских военных, чтобы те смогли правильно управлять новыми видами оружия и техники. Да и погода до сих пор была не очень благоприятной для продвижения тяжелой техники.

Поэтому я думаю, что в тот период, когда Киеву нужно было разобраться с разными практическими вещами, Украина и играла в эту психологическую игру против своего противника. Видно, что эта игра удалась, потому что если мы сейчас посмотрим на некоторых российских пропагандистов, то заметим, что у некоторых из них из-за этих разговоров о наступлении началась настоящая паника. Они ждут чего-то очень серьезного.

Вполне возможно, что если Украине удастся вызвать коллапс фронта в каком-то месте, какую-то сильную панику, то это повлечет эффект домино и на фронте произойдут очень большие изменения. С другой стороны, сами украинцы говорят, что не нужно завышать ожидания от этого наступления. Это контрнаступление может быть не последним, кроме того, нельзя забывать, что в войне очень большую роль играет удача. Не нужно думать, что с этим наступлением связан эдакий «последний шанс» Украины. Шансы у Украины будут и в будущем, нужно только разумнее строить свои ожидания.

- Украина обратилась к Германии с официальным запросом, в котором просит предоставить ей дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Получение запроса подтвердили в Министерстве обороны ФРГ. На прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Украина уже применяла переданные ей Лондоном ракеты Storm Shadow. В последние месяцы канцлер Германии Олаф Шольц из осторожного союзника Украины превратился в одного из самых активных, может ли Украина рассчитывать получить ракеты Taurus? Как это повлияло бы на ход войны?

- Да, поставки этих ракет вполне возможны. Великобритания уже подала пример, Франция сообщает о готовности поставлять французские аналоги таких ракет. Британские ракеты уже используются ВСУ, например, сообщалось, что ими были поражены в последние дни цели в Мариуполе, в Бердянске…

- Украинские военные утверждают, что точность попадания британских ракет - сто процентов…

- Да, министр обороны Украины Резников прямо говорит, что эффективность стопроцентная, что это исключительно хорошее вооружение. Ну, у Германии могут быть кое-какие сомнения, потому что про Taurus говорится, что этими ракетами с территории Украины можно поражать цели в Москве. Это может побуждать власти Германии к осторожности, так что решение по таким поставкам может оказаться небыстрым.

Но важно то, что если сравнивать с Великобританией и Францией, то у Германии таких ракет намного больше. Более того; Германия не может сама их где-либо применить, потому что те самолеты, с помощью которых эти ракеты запускаются, Германия сейчас списывает.

Так что Германия может помочь такими ракетами Украине. Конечно, такие ракеты не произведут для Украины прямо-таки эффекта «серебряной пули». Такие ракеты не могут выступить в роли единственного инструмента, с помощью которого будет выиграна эта война. Но эти ракеты могут быть очень полезными при контрнаступлении, при возврате оккупированных территорий.

Их можно эффективно использовать при атаках на бункеры командования, на командные пункты, на склады, на логистические маршруты, на военные базы, на аэродромы. В том числе и на территории Крыма. Ко всему прочему, использование таких ракет будет очень просто интегрировать с применением истребителей F-16, когда эти самолеты прибудут в Украину.

- Украинская разведка заявила, что российские военные готовят провокацию с имитацией аварии на Запорожской АЭС, чтобы помешать ожидающемуся контрнаступлению ВСУ. Цель - спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Россия надеется получить желанную паузу, чтобы использовать ее для перегруппировки войск. Можно ли надеяться, что после того, как такие предполагаемые планы России озвучены Украиной, реализовать их на практике российской стороне будет намного сложнее?

- Нет, я так не думаю. Например, о планах полноценного вторжения в Украину за месяцы до начала войны все время говорили и британская, и американская разведка, и это никак не помешало России совершить инвазию, хотя России все время и опровергала эти сообщения западных разведок. Так что если у России есть что-то на уме, она и сейчас постарается это осуществить.

Ситуация на Запорожской АЭС сейчас действительно очень тяжелая. В рапортах МАГАТЭ прямо говорится, что там осталась только одна функционирующая электролиния, по которой поступает электричество для систем, охлаждающих реакторы. Реакторы выключены, они не работают, не производят электричество, но их все равно нужно охлаждать, чтобы не допустить повторения Чернобыля или Фукусимы.

Ясно, что техническая поддержка работы систем Запорожской АЭС сейчас не находится на нужном уровне. Там нет запчастей для тех же генераторов, там не хватает людей, потому что персонал очень сильно сокращен по сравнению с ситуацией до начала войны. Так что положение там очень хрупкое. Россия может использовать это в своих интересах, она вполне может устроить там катастрофу, чтобы заморозить боевые действия.

Так что опасность ядерного инцидента есть, Украина это хорошо понимает, но за сообщениями Украины о таких российских планах стоит в первую очередь желание показать, что Украину не нужно будет обвинять или подозревать в организации такой катастрофы. Украина четко демонстрирует, что если такое произойдет, то это будет результатом действий России.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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