Ермалавичус: удачный старт наступления ВСУ может вызвать эффект домино, но Украине нужна трезвость в ожиданиях

- Да, министр обороны Украины Резников прямо говорит, что эффективность стопроцентная, что это исключительно хорошее вооружение. Ну, у Германии могут быть кое-какие сомнения, потому что про Taurus говорится, что этими ракетами с территории Украины можно поражать цели в Москве. Это может побуждать власти Германии к осторожности, так что решение по таким поставкам может оказаться небыстрым.
Но важно то, что если сравнивать с Великобританией и Францией, то у Германии таких ракет намного больше. Более того; Германия не может сама их где-либо применить, потому что те самолеты, с помощью которых эти ракеты запускаются, Германия сейчас списывает.
Так что Германия может помочь такими ракетами Украине. Конечно, такие ракеты не произведут для Украины прямо-таки эффекта «серебряной пули». Такие ракеты не могут выступить в роли единственного инструмента, с помощью которого будет выиграна эта война. Но эти ракеты могут быть очень полезными при контрнаступлении, при возврате оккупированных территорий.
Их можно эффективно использовать при атаках на бункеры командования, на командные пункты, на склады, на логистические маршруты, на военные базы, на аэродромы. В том числе и на территории Крыма. Ко всему прочему, использование таких ракет будет очень просто интегрировать с применением истребителей F-16, когда эти самолеты прибудут в Украину.
- Украинская разведка заявила, что российские военные готовят провокацию с имитацией аварии на Запорожской АЭС, чтобы помешать ожидающемуся контрнаступлению ВСУ. Цель - спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Россия надеется получить желанную паузу, чтобы использовать ее для перегруппировки войск. Можно ли надеяться, что после того, как такие предполагаемые планы России озвучены Украиной, реализовать их на практике российской стороне будет намного сложнее?