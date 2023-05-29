В студии Postimees Томас Ермалавичус: наступление ВСУ начнется, когда Россия устанет его ждать?

- В последние дни власти Белгородской, Курской, Псковской областей и Краснодарского края РФ сообщали о дроновой активности на их территории, губернатор Брянской области неуверенно опровергал слухи о новых вылазках диверсантов в его регион, в Бердянске, оккупированном Россией городе в Запорожской области Украины, гремят взрывы на российских военных объектах. Можно ли считать все эти события психологическим давлением Украины в преддверии ожидающегося наступления, созданием для российской стороны очень депрессивного эмоционального фона?

- Украинская разведка заявила, что российские военные готовят провокацию с имитацией аварии на Запорожской АЭС, чтобы помешать ожидающемуся контрнаступлению ВСУ. Цель - спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Россия надеется получить желанную паузу, чтобы использовать ее для перегруппировки войск. Можно ли надеяться, что после того, как такие предполагаемые планы России озвучены Украиной, реализовать их на практике российской стороне будет намного сложнее?

- На Киевском форуме безопасности заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США помогут и уже помогают Украине выстроить систему обороны и безопасности так, чтобы она стала сдерживающим фактором, который не позволит России в будущем начать новую войну. Эти слова Нуланд следует понимать как твердые гарантии того, что Украина будет принята в НАТО? О каких еще решениях для обеспечения безопасности Украины в послевоенный период может идти речь?