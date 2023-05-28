Президент Карис с супругой посещают остров Хийумаа

В течение двух дней президент встретится с руководителями самоуправлений Хийумаа, с которыми обсудит вопросы местной жизни, в том числе тему общественных объединений, а также отношений между государством и самоуправлениями.

В воскресенье президент Карис обсудит с представителями туристического кластера вопросы, связанные с развитием туризма на Хийумаа, ознакомится с деятельностью производителя продуктов питания Hiiumaa Köök ja Pagar, посетит Хийумааский спортивный центр и главное здание Хийумаа Pikk Maja.

В понедельник президент Карис даст урок учащимся гимназии Хийумаа и посетит предприятие Дагопласт, фабрику по переработке шерсти Vaemla и фабрику культуры Viscosa.

Алар Карис также посетит больницу Хийумаа и встретится с семейными врачами в Кярдла, чтобы обсудить вопросы местного здравоохранения.

Вечером президентская чета отправится на концерт Камерного хора Эстонской филармонии и Таллиннского камерного оркестра, посвященный 150-летию со дня рождения эстонского композитора-классика Рудольфа Тобиаса в Кярдлаской церкви.