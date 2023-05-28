В последнее время врачи-онкологи в Эстонии добивались выдающихся результатов в лечении пациентов, которым еще недавно не осмелились бы дать и года на этом свете. Однако государственные служащие и слышать не хотят, какие действия необходимо предпринять как можно скорее для того, чтобы врачи смогли помочь еще большему количеству людей, оказавшихся в беде.

Эта новость вызвала у и без того находившегося в тяжелом состоянии пациента еще больше беспокойства. А именно: он только что вперед головой лежал в напоминающем пончик аппарате магнитно-резонансной томографии: с помощью сильного магнитного поля возможно получить трехмерные изображения обследуемой части тела. Глядя на полученные снимки, врачи Клиники Тартуского университета обнаружили, что в головном мозге больного, страдающего раком легких, появились два метастаза. Диаметр одного из них достигал 1,6, а другого - 0,8 сантиметра.