На следующей неделе Таллинн посетят четыре круизных судна

Об этом BNS сообщили в пресс-службе порта, отметив, что уже в понедельник в столичный порт прибудет ходящий под багамским флагом лайнер National Geographic Explorer, длина которого составляет лишь 112 метров и который может вместить максимум 162 пассажиров. Корпус судна, до недавнего времени ходившего по маршруту знаменитого норвежского круиза Hurtigruten, имеет специальное усиление для сложных ледовых условий. На его борту 36 каяков и 14 резиновых лодок. В этом сезоне National Geographic Explorer больше в Финский залив заходить не планирует.

В среду в порт Ванасадам прибудет лайнер Celebrity Apex длиной 306 метров, ходящий под мальтийским флагом. Судно отправилось в 12-дневный тур, начинающийся и заканчивающийся в Роттердаме. Лайнер в Эстонию придет из Хельсинки и продолжит свой путь в Росток. В Таллинн судно вновь придет в конце июня.

Крестной матерью Celebrity Apex является Решма Сауджани, демократ из США с юридическим образованием, основательница НКО Girls Who Code, неправительственной организации, которая интегрирует женщин в ИТ-сектор - и первая женщина-политик с индийскими корнями, баллотировавшаяся в Конгресс.

В четверг в таллиннский порт прибудет малоразмерное круизное судно Clio, его пассажиры пробудут в Таллинне до вечера пятницы. Судно 100-метровой длины под мальтийским флагом может принять на борт до 90 пассажиров. В очередной раз Clio посетит Таллинн только 26 июля.