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На следующей неделе Таллинн посетят четыре круизных судна

BNS
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Круизное судно Mein Schiff.
Круизное судно Mein Schiff. Фото: Mihkel Maripuu

После того как в воскресенье вечером таллиннский порт Ванасадам покинет ошвартованное там сейчас круизное судно MSC Poesia под панамским флагом, на следующей неделе в Таллинн должны прибыть четыре круизных лайнера.

Об этом BNS сообщили в пресс-службе порта, отметив, что уже в понедельник в столичный порт прибудет ходящий под багамским флагом лайнер National Geographic Explorer, длина которого составляет лишь 112 метров и который может вместить максимум 162 пассажиров. Корпус судна, до недавнего времени ходившего по маршруту знаменитого норвежского круиза Hurtigruten, имеет специальное усиление для сложных ледовых условий. На его борту 36 каяков и 14 резиновых лодок. В этом сезоне National Geographic Explorer больше в Финский залив заходить не планирует.

В среду в порт Ванасадам прибудет лайнер Celebrity Apex длиной 306 метров, ходящий под мальтийским флагом. Судно отправилось в 12-дневный тур, начинающийся и заканчивающийся в Роттердаме. Лайнер в Эстонию придет из Хельсинки и продолжит свой путь в Росток. В Таллинн судно вновь придет в конце июня.

Крестной матерью Celebrity Apex является Решма Сауджани, демократ из США с юридическим образованием, основательница НКО Girls Who Code, неправительственной организации, которая интегрирует женщин в ИТ-сектор - и первая женщина-политик с индийскими корнями, баллотировавшаяся в Конгресс.

В четверг в таллиннский порт прибудет малоразмерное круизное судно Clio, его пассажиры пробудут в Таллинне до вечера пятницы. Судно 100-метровой длины под мальтийским флагом может принять на борт до 90 пассажиров. В очередной раз Clio посетит Таллинн только 26 июля.

Перед отбытием Clio в Таллинн в пятницу утром прибудет круизное судно Mein Schiff 4, находящееся в коротком турне, начинающемся и заканчивающемся в Киле. Помимо Таллинна, судно также посетит Хельсинки. В следующий раз Mein Schiff 4 будет в Таллинне 19 июня — на этот раз путешествие продлится десять дней и, помимо Таллинна, его маршрут пройдет также через порты Копенгагена, Орхуса, Риги, Хельсинки и Стокгольма. Судно является копией Mein Schiff 3, его крестной матерью и спонсором является немецкая пловчиха Франциска ван Альмсик, которая на церемонии крещения надела 15-метровый и 300-килограммовый костюм диаметром 20 метров.

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