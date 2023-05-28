Цены на газ резко упали: ощутят ли это домашние потребители?

На голландской газовой бирже фьючерсные цены за два месяца дважды падали до уровня ниже 25 евро. Последний раз газ был таким дешевым два года назад, когда и эстонские бытовые потребители платили меньше сегодняшних цен, поэтому мы спросили, есть ли надежда, что падение цен на газ дойдет и до домашних потребителей.
По мнению Марко Алликсона, генерального директора Baltic Energy Partners, низкая цена говорит в пользу того, что европейские газовые хранилища быстро заполняются. «В хранилищах находится более 750 тераватт-часов (ТВтч) природного газа, или 67 процентов хранилищ заполнены, что на 265 ТВтч больше, чем в то же время год назад», - сказал он.
Заполнение хранилищ обусловлено разницей в цене примерно в 20 евро за мегаватт-час (МВт-ч) между летними и зимними форвардными контрактами, что позволяет закупать дешевый газ летом и предварительно продавать его по более высокой цене зимой. «Летние цены на газ упали до уровня, который в последний раз наблюдался в мае 2021 года. Зимние цены пока остаются близкими к €50/МВтч, поскольку к тому времени экономика может начать восстанавливаться, и Европа будет конкурировать за потоки СПГ в условиях более холодной, чем обычно, зимы».
По словам Алликсона, в настоящее время в Европу поступает достаточное количество СПГ, поскольку спрос со стороны азиатских рынков не сильно вырос. Новые терминалы СПГ в Европе закрыли ценовой разрыв на фондовом рынке, и если все планы сбудутся, то через несколько лет мощности терминалов СПГ превысят общий спрос на газ в Европе.
Потребление газа не увеличится
Аналогичным образом, падение цен на газ в Европе пока не привело к значительному росту его потребления, даже несмотря на то, что, например, производство электроэнергии на природном газе дешевле, чем на угле. «Германия находится в состоянии рецессии, и многие отрасли промышленности не восстановили свои мощности, даже несмотря на падение цен на энергоносители, - сказал Алликсон. - По оценкам, от 5 до 20 процентов потребления газа может быть потеряно навсегда, что больше, чем оставшийся импорт газа из России. Поэтому мы, конечно, не ожидаем кризиса, сравнимого с прошлогодним, но цены могут оставаться нестабильными».
В латвийском Инчукалнском хранилище также находится почти на два ТВтч больше природного газа, чем в то же время год назад, и оно заполняется гораздо быстрее, чем в прошлом году. Потребление газа в Эстонии и Латвии в этом году пока еще ниже, чем в прошлом, хотя в Финляндии потребление газа с апреля выросло до более высокого уровня, чем в прошлом году. «Так что газоснабжение в Балтийском регионе надежно, но может ли возникнуть напряжение в поставках финского газа, зависит от планов крупных финских потребителей и зимнего использования терминала СПГ в Инкоо», - добавил Алликсон.
По его словам, цены на газ в Эстонии будут по-прежнему зависеть от динамики европейских цен на газ благодаря польскому интерконнектору и ценообразованию СПГ в Европе на основе TTF.
В Эстонии ожидается снижение цен
В мае природный газ обойдется домашним потребителям в 0,68-0,69 евро за кубический метр в зависимости от продавца, но в июне цена снизится до 0,63-0,64 евро. Еще есть возможность для падения цены, поскольку два года назад, когда биржевая цена была такой же, как сегодня, природный газ обходился эстонским потребителям менее чем в 0,5 евро за кубометр.
Руководитель по торговле энергоресурсами Alexela Калви Ныу сказал, что цены для эстонских потребителей движутся в ногу с голландской газовой биржей, поэтому цены могут упасть и в будущем. Однако в холодную зиму цены могут снова пойти вверх. «Газ может подорожать, особенно в середине зимы, если начнется холодная зима, и эта тенденция сохранится в течение длительного периода», - сказал он.
По словам Ныу, падение цен на газ обязательно отразится на ценах на электроэнергию. «Для потребителей пагубными будут оставаться универсальная услуга или даже краткосрочные договоры, такие как 6-месячные договоры с фиксированной ценой, заключенные этой весной», - добавил он.
По словам члена правления Eesti Gaas Рауля Котова, цена на газ также будет следовать за рыночной ценой. В течение последних шести месяцев цена гибкого пакета для бытовых потребителей снижается почти каждый месяц, и с осеннего пика она упала более чем на 77 процентов. «Мы пересматриваем цену для потребителей в конце каждого календарного месяца. Исходя из сегодняшних прогнозов европейских цен, рыночная цена будет падать в летние месяцы. На цену будет влиять теплая погода и локализация поставок, газа много. Однако СПГ - это глобальный товар, и если цена в Европе станет очень дешевой, суда направятся в Азию».
Он добавил, что осенью и зимой цены, по прогнозам, снова будут выше. Средняя цена TTF на предстоящий отопительный сезон составляет 45 евро за МВтч.