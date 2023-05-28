Цены на газ резко упали: ощутят ли это домашние потребители?

По мнению Марко Алликсона, генерального директора Baltic Energy Partners, низкая цена говорит в пользу того, что европейские газовые хранилища быстро заполняются. «В хранилищах находится более 750 тераватт-часов (ТВтч) природного газа, или 67 процентов хранилищ заполнены, что на 265 ТВтч больше, чем в то же время год назад», - сказал он.

Заполнение хранилищ обусловлено разницей в цене примерно в 20 евро за мегаватт-час (МВт-ч) между летними и зимними форвардными контрактами, что позволяет закупать дешевый газ летом и предварительно продавать его по более высокой цене зимой. «Летние цены на газ упали до уровня, который в последний раз наблюдался в мае 2021 года. Зимние цены пока остаются близкими к €50/МВтч, поскольку к тому времени экономика может начать восстанавливаться, и Европа будет конкурировать за потоки СПГ в условиях более холодной, чем обычно, зимы».

По словам Алликсона, в настоящее время в Европу поступает достаточное количество СПГ, поскольку спрос со стороны азиатских рынков не сильно вырос. Новые терминалы СПГ в Европе закрыли ценовой разрыв на фондовом рынке, и если все планы сбудутся, то через несколько лет мощности терминалов СПГ превысят общий спрос на газ в Европе.

Потребление газа не увеличится