На сайте патриарха Кирилла из-за взлома появилась молитва за ВСУ

Неизвестные хакеры в субботу, 27 мая, взломали сайт резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Переделкино и разместили на его главной странице тексты на украинском языке - молитвы за контрнаступление Вооруженных сил Украины и за Украину. Киберпреступники оставили на странице заголовок «Подворье патриарха Московского и всея Руси благословляет контрнаступ ВСУ».

Под текстом молитвы за контрнаступление на странице было размещено определение ВСУ, где было указано, что это - «военное формирование, на которое в соответствии с Конституцией Украины возложены задачи по обороне Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности». Кроме того, на интернет-странице был размещен призыв к посетителям сайта поддержать Украину и ее военнослужащих.

Кибератаки на российские интернет-ресурсы после начала войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину проукраинские хакеры взламывают российские ресурсы и зачастую оставляют на них обращения к гражданам или производят действия, призванные обратить внимание на войну. Одной из последних акций стали сообщения о воздушной тревоге в эфире телеканалов и радиостанций в ряде регионов РФ в начале весны 2023 года.

Кроме того, осенью 2022 года сообщество IT-специалистов Украины, известное как «IT-армия», заявило о взломе сайта частной военной компании «Вагнер». «Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна!», - говорилось в сообщении украинских IT-специалистов.