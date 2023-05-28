Нарушение санкции: один из крупнейших перевозчиков российской нефти понес суровое наказание

Страховой брокер Lloyd's Register наказал индийскую судоходную компанию за перевозку российской нефти и прекратил действие ее страховых полисов.
Lloyd's Register аннулировал страховые сертификаты 21 судна компании Gatik Ship Management. Эта компания является одним из крупнейших перевозчиков российской нефти.
«Lloyd's Register обязуется следить за соблюдением санкций в отношении торговли российской нефтью, - сообщили изданию Reuters в Lloyd's Register. - Если у нас будет достаточно доказательств, мы откажемся от страхования любых судов, которые будут признаны соответствующими органами нарушителями международных санкции».
Решение Lloyd's последовало за аналогичными карательными мерами американских страховых компаний, которые в прошлом месяце лишили страхового покрытия компанию Gatik Ship Management, поскольку она продавала российскую нефть дороже установленного странами G7 потолка цены в 60 долларов за баррель.