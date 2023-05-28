Нарушение санкции: один из крупнейших перевозчиков российской нефти понес суровое наказание

«Lloyd's Register обязуется следить за соблюдением санкций в отношении торговли российской нефтью, - сообщили изданию Reuters в Lloyd's Register. - Если у нас будет достаточно доказательств, мы откажемся от страхования любых судов, которые будут признаны соответствующими органами нарушителями международных санкции».