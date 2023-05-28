Расписание поездов Elron изменится

С предстоящего понедельника, 29 мая, изменится расписание движения поездов Elron в юго-западном направлении. Ремонтные работы завершены и будет восстановлен график движения поездов, который действовал до начала ремонта.
«Работы по ремонту системы управления движением Юго-Западной железной дороги будут завершены на этой неделе, и с понедельника, 29 мая, мы сможем восстановить нормальный график движения. Это означает, что поезда вновь начнут ходить быстрее, а время движения всех поездов в направлении Рапла, Тюри и Вильянди будет таким же, как и до начала работ в апреле», - сообщил BNS руководитель отдела продаж Elron Ронни Конго.
Elron просит пассажиров проверить новое время отправления, которое можно найти как на сайте Elron, так и вскоре на платформах ожидания.
Бесплатная информация о поездах предоставляется по круглосуточному информационному телефону для клиентов +372 616 0245.