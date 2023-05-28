Расписание поездов Elron изменится

«Работы по ремонту системы управления движением Юго-Западной железной дороги будут завершены на этой неделе, и с понедельника, 29 мая, мы сможем восстановить нормальный график движения. Это означает, что поезда вновь начнут ходить быстрее, а время движения всех поездов в направлении Рапла, Тюри и Вильянди будет таким же, как и до начала работ в апреле», - сообщил BNS руководитель отдела продаж Elron Ронни Конго.