Аналитики рассказали, когда цены на продукты питания начнут снижаться

По данным финского Центра природных ресурсов (Luke), значительное повышение цен в прошлом году было вызвано резким ростом цен на производственные ресурсы. Самым дорогим из продуктов питания оказался кофе, подорожавший более чем на 37 процентов.

В то же время некоторые товары, например, зерновые, уже подешевели почти в два раза по сравнению с пиковыми значениями весной прошлого года. Однако падение цен на пшеницу пока не отражается на полках магазинов. Сырое молоко подешевело на 36 процентов, но это тоже не отразилось на ценах в магазинах.

В обзоре Luke по сельскому хозяйству и продовольствию за этот год показано, что в прошлом году больше всего выросли цены на свежую рыбу и муку. Их цены выросли почти на треть. Аналогичный рост цен на эти группы товаров наблюдался и в Эстонии.