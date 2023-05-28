Аналитики рассказали, когда цены на продукты питания начнут снижаться

Финские аналитики прогнозируют, что по мере снижения цен на энергоносители, удобрения и другие производственные ресурсы, цены на продукты питания начнут снижаться к концу этого года.
По данным финского Центра природных ресурсов (Luke), значительное повышение цен в прошлом году было вызвано резким ростом цен на производственные ресурсы. Самым дорогим из продуктов питания оказался кофе, подорожавший более чем на 37 процентов.
В то же время некоторые товары, например, зерновые, уже подешевели почти в два раза по сравнению с пиковыми значениями весной прошлого года. Однако падение цен на пшеницу пока не отражается на полках магазинов. Сырое молоко подешевело на 36 процентов, но это тоже не отразилось на ценах в магазинах.
В обзоре Luke по сельскому хозяйству и продовольствию за этот год показано, что в прошлом году больше всего выросли цены на свежую рыбу и муку. Их цены выросли почти на треть. Аналогичный рост цен на эти группы товаров наблюдался и в Эстонии.
В этом году цены продолжают стремительно расти, так как расходы продолжают повышаться. Однако Luke прогнозирует, что во второй половине этого года цены снизятся. «Средний уровень цен в 2023 году останется на 7-8 процентов выше, чем годом ранее, в результате роста цен в начале года», - цитирует издание Taloussanomat исследователя Luke Ханну Карикаллио.