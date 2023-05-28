Сборная Латвии завоевала бронзу на Чемпионате мира по хоккею.

Матч прошёл на стадионе «Нокиа Арена» в Тампере и завершился победой сборной Латвии в дополнительное время со счётом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).

В первом периоде обе сборные продемонстрировали интересный хоккей и сумели порадовать зрителей четырьмя заброшенными шайбами. На 8-й минуте сборную Латвии вывел вперёд Роберт Букартс, который оказался у дальней штанги в момент передачи своего брата Рихарда.

Американцам потребовалось всего две минуты, чтобы восстановить равновесие на табло - Рокко Гримальди оказался в нужное время в нужном месте и легко отправил шайбу в угол ворота Артура Шилова.

На 17-й минуте сборная Латвии во второй раз в этом матче повела в счёте - Рихард Букартс на скорости прорвался к воротам, но приблизившись к вратарю нанести бросок не смог, а находившийся рядом Янис Якс сумел на добивании затолкать шайбу за линию ворот. На последней минуте второго периода Гримальди нанёс точный бросок из левого круга вбрасывания и не оставил шансов Шилову, оформив дубль.

Во втором периоде американцы практически полностью доминировали на площадке, но, несмотря на 10 бросков по воротам Шилова, отличиться игроки США так и не смогли. Подопечные Харийса Витолиньша отметились тремя бросками в створ, но на счёт это не повлияло.

На 7-й минуте второго периода американцы впервые в матче вышли вперёд - Дилан Сэмберг нанёс бросок по воротам от синей линии, где находился 20-летний Мэтт Коронато, который оказался самым расторопным на пятачке и на добивании отправил её в ворота Шилова.

Сборной Латвии удалось уйти от поражения за 6 минут до конца матча - Кристиан Рубин получил передачу от Данса Лочмелиса и нанёс точный бросок со средней дистанции. Этот гол позволил перевести игру в овертайм, где тот же Рубин уже на 2-й минуте принёс Латвии историческую победу.

Третье место, завоёванное латвийской командой, - лучшее достижение в истории сборной. До этого лучшим результатом было 7-е место в 2009 году.