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Владельцы гостиниц в Ида-Вирумаа бьют тревогу: повышение налога нанесет необратимый ущерб

BNS
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Кадри Ялонен констатировала, что фиксированные договоры, рекомендуемые предприятиям, облегчения не принесут. "Цена уже в несколько раз выше, чем в 2021 году, например, у маленького отеля в 6,5 раза. Фиксация цены в высокой фазе рынка - нерациональное решение".
Кадри Ялонен констатировала, что фиксированные договоры, рекомендуемые предприятиям, облегчения не принесут. "Цена уже в несколько раз выше, чем в 2021 году, например, у маленького отеля в 6,5 раза. Фиксация цены в высокой фазе рынка - нерациональное решение". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По мнению представителей туристического бизнеса в Ида-Вирумаа, любое повышение налогов нанесет большой ущерб туристическому сектору уезда, а учитывая растущие расходы, спа-центры могут начать сокращать работников уже в этом году. Если раньше коалиционное правительство хотело увеличить налог с оборота для гостиниц до 22 процентов, то теперь оно рассматривает новую ставку.

Об этом пишет Rus.err.ee, отмечая, что туристический кластер Ида-Вирумаа провел три опроса среди гостиничных предприятий уезда о том, как планируемое повышение налога с оборота может повлиять на них, а также на туристический сектор в целом, и результаты оказались неутешительными.

По словам координатора по туризму Ида-Вирумаа Кадри Ялонен, ущерб от повышения налога будет долгосрочным и необратимым, так как пострадают особенно крупные спа-отели, которые круглый год привлекают клиентов в уезд и влияют на весь туристический сектор.

Как считает Ялонен, повышение налогов сведет на нет план туристического кластера сделать ставку на финских туристов, к тому же положение Эстонии ухудшилось из-за соседства со страной-агрессором.

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