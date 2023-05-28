Владельцы гостиниц в Ида-Вирумаа бьют тревогу: повышение налога нанесет необратимый ущерб

По мнению представителей туристического бизнеса в Ида-Вирумаа, любое повышение налогов нанесет большой ущерб туристическому сектору уезда, а учитывая растущие расходы, спа-центры могут начать сокращать работников уже в этом году. Если раньше коалиционное правительство хотело увеличить налог с оборота для гостиниц до 22 процентов, то теперь оно рассматривает новую ставку.
Об этом пишет Rus.err.ee, отмечая, что туристический кластер Ида-Вирумаа провел три опроса среди гостиничных предприятий уезда о том, как планируемое повышение налога с оборота может повлиять на них, а также на туристический сектор в целом, и результаты оказались неутешительными.
По словам координатора по туризму Ида-Вирумаа Кадри Ялонен, ущерб от повышения налога будет долгосрочным и необратимым, так как пострадают особенно крупные спа-отели, которые круглый год привлекают клиентов в уезд и влияют на весь туристический сектор.
Как считает Ялонен, повышение налогов сведет на нет план туристического кластера сделать ставку на финских туристов, к тому же положение Эстонии ухудшилось из-за соседства со страной-агрессором.