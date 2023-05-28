Владельцы гостиниц в Ида-Вирумаа бьют тревогу: повышение налога нанесет необратимый ущерб

Об этом пишет Rus.err.ee, отмечая, что туристический кластер Ида-Вирумаа провел три опроса среди гостиничных предприятий уезда о том, как планируемое повышение налога с оборота может повлиять на них, а также на туристический сектор в целом, и результаты оказались неутешительными.

По словам координатора по туризму Ида-Вирумаа Кадри Ялонен, ущерб от повышения налога будет долгосрочным и необратимым, так как пострадают особенно крупные спа-отели, которые круглый год привлекают клиентов в уезд и влияют на весь туристический сектор.