ФОТО ⟩ Серьезное ДТП с участием такси: в больнице оказались три человека

«За рулем Škoda находился 71-летний мужчина, который ехал из Мустла и хотел повернуть налево, но при маневре столкнулся с такси Mercedes, которым управлял 60-летний мужчина, - сказала она. - Судя по повреждениям лобовых стекол автомобилей, первоначально предполагается, что ни один из водителей не был пристегнут ремнем безопасности. Оба получили травмы и были доставлены в больницу. Кроме того, пассажир Škoda был также доставлен в больницу».