Выборы в Турции ⟩ Эрдоган объявил себя победителем

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,10 процента после обработки 98,78 процента бюллетеней, свидетельствуют предварительные данные. У его соперника Кемаля Кылычдароглу - 47,90 процента, пишет Deutsche Welle.
По данным оппозиционного агентства Anka, после подсчета 97 процента бюллетеней Эрдоган набирал 52 процента, Кылычдароглу - 48.
После того как стало ясно, что чисто арифметически Кылычдароглу не сможет догнать Эрдогана, действующий президент объявил о своей победе на выборах. Не дожидаясь окончательных итогов голосования, ему уже направили поздравления лидеры Омана, Ливии и Венгрии.
«Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность моей нации за то, что она подарила нам праздник демократии, - заявил Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Стамбуле. - Я хотел бы поблагодарить всех без исключения представителей нашей нации, которые еще раз доверили нам ответственность за управление страной в течение следующих пять лет, за выбор, который они сделали».
Эрдоган избирается президентом в третий раз
В первом туре 69-летнему Эрдогану немного не хватило для победы, тогда он заручился поддержкой 49,5 процента проголосовавших, у 74-летнего Кылычдароглу было 44,9 процента голосов. Третье место занял кандидат ультранационалистических взглядов Синан Оган, набравший 5 процента. Перед вторым туром выборов Оган высказался в поддержку Эрдогана.
Кылычдароглу призывал избирателей покончить с 20-летним «авторитарным правлением» Эрдогана. Реджеп Тайип Эрдоган руководит Турцией с 2003 года. До 2014-го он занимал пост премьер-министра, а теперь в третий раз подряд избирается президентом страны.