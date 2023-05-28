ФОТО ⟩ Пожилой водитель сбил мужчину на электросамокате

По предварительной информации, 34-летний мужчина ехал на электросамокате по улице Викеркааре. На перекрестке с улицей Карла Роберта Якобсона, где действует правило правой руки, в него въехал Mercedes, за рулем которого находилась 74-летняя женщина.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи сначала оказали пострадавшему помощь на месте, но вскоре решили доставить его в больницу.