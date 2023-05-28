ФОТО ⟩ Пожилой водитель сбил мужчину на электросамокате

Сегодня в Тарту произошло ДТП, в котором пострадал мужчина на электросамокате.
По предварительной информации, 34-летний мужчина ехал на электросамокате по улице Викеркааре. На перекрестке с улицей Карла Роберта Якобсона, где действует правило правой руки, в него въехал Mercedes, за рулем которого находилась 74-летняя женщина.
Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи сначала оказали пострадавшему помощь на месте, но вскоре решили доставить его в больницу.
Согласно правилам дорожного движения, пожилая женщина за рулем Mercedes была виноватой в аварии, хотя и пожаловалась, что мужчина на самокате появился в поле ее зрения слишком неожиданно.