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ФОТО ⟩ Пожилой водитель сбил мужчину на электросамокате

Юрген Пуйстая
, репортер-редактор
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Сегодня в Тарту произошло ДТП, в котором пострадал мужчина на электросамокате.

По предварительной информации, 34-летний мужчина ехал на электросамокате по улице Викеркааре. На перекрестке с улицей Карла Роберта Якобсона, где действует правило правой руки, в него въехал Mercedes, за рулем которого находилась 74-летняя женщина.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи сначала оказали пострадавшему помощь на месте, но вскоре решили доставить его в больницу.

Согласно правилам дорожного движения, пожилая женщина за рулем Mercedes была виноватой в аварии, хотя и пожаловалась, что мужчина на самокате появился в поле ее зрения слишком неожиданно.

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