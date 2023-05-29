Интервью ⟩ «Русские поступают с соседними народами, как вараны с острова Комодо»

- У Марии Иосифовны я учился два года, а потом начали набирать свой курс Эфрос и Васильев, я пошел к ним, но своего обучения у Кнебель не прерывал. Я играл отрывки здесь и там, это была хорошая школа. Но, видите ли, Ян, один мой алматинский друг, с которым я недавно говорил, напомнил мне, что тайны профессии ты раскрываешь сам, учителя для этого не работают. Они доводят тебя до пещеры, но дальше ты, как Алладин, сам ищет путь к лампе. При этом во время учебы никто не говорил, что режиссура – это твой собственный мир. Что это не подражание Эфросу или Стреллеру. Они нужны, чтобы найти путь к себе самому, и это приходит спектакле на десятом. Когда ты с ужасом понимаешь, что идешь не туда. Впрочем, меня эта мысль и сейчас периодически мучает. Нас этому в институте не учили.