Интервью ⟩ «Русские поступают с соседними народами, как вараны с острова Комодо»

В августе на «Фестивале Свободы» (Vaba Lava, Нарва) пройдет спектакль «Лавина» по пьесе турецкого драматурга Тунжера Джудженолу – о страхе, который лишает жителей горного села дара речи. Режиссер спектакля – широко известный в Центральной Азии мастер из Таджикистана Барзу Абдураззаков, диссидент со стажем, давно работающий в эмиграции. Ему есть что рассказать читателю на другом конце бывшей империи о своем театре, где трагедия - далеко не только сценическая условность.
Барзу Абдураззаков (1959) – родился в семье известных таджикских актеров театра и кино – Хабибулло Абдураззакова и Фатимы Гулямовой. В 1980 году окончил Таджикский Государственный Институт Искусств им. Мирзо Турсунзаде, а в 1987-м – режиссерскую мастерскую ГИТИС. Работал в музыкальных и драматических театрах Таджикистана. После фактического запрета на родине с конце 2000-х активно сотрудничает с театрами Кыргызстана (например, «Долгая долгая дорога в Мекку» 2012 года) и Казахстана. С 2016 года является режиссером театра «Жас Сахна» (Молодая сцена) в Алматы. Из громких постановок в Казахстане выделяются «Одноклассники. Уроки жизни», «Теория нитки. Звериные истории», «Лейла и Меджнун», «Обыкновенный человек» и «Лавина», которую смогут увидеть зрители «Фестиваля свободы» в Эстонии.
Театр в жанре «нечего терять»
- В 2009 году в Таджикистане был запрещен ваш спектакль «Безумие, год 93» по пьесе Петера Вайса. Отсылает ли это название к последнему роману Виктора Гюго, так как в Таджикистане тоже была революция в 93-м? Можете ли вы рассказать, что это за материал, и в чем причина гонений, из-за которых вы оказались в Алматы?
- Тут может вспомниться Гюго, но мы ставили пьесу «Марат/Сад». Ее в 1966 году поставил и экранизировал Питер Брук – это ее самая известная трактовка. Наши революции разделяет ровно 200 лет, и та французская история в точности повторилась у нас в Таджикистане. Нам даже не пришлось переделывать ничего, что было написано в пьесе Вайса. Мы могли бы просто выйти на сцену и сделать читку пьесы, и нас бы уже закрыли. Кто-то сказал, по-моему, Вознесенский, что «стихи не пишутся – случаются». Спектакли – тоже, и это была одна из тех моих постановок, которые случились. Неожиданно как-то случилось – красиво, умно. Все сложилось – костюмы замечательные, музыка.