С понедельника малообеспеченные многодетные семьи могут ходатайствовать о пособии на жилье

Как сообщила пресс-служба KredEx, тур распределения жилищных пособий 2023 года открыт с 29.05 в 00.00 по 03.07.2023 в 23.59.

Пособие предназначено для улучшения жилищных условий малообеспеченных семей с тремя и более детьми. Оно рассчитано на многодетные семьи, которые не имеют собственной жилплощади, либо она не соответствует современным требованиям.

При поддержке пособия можно осуществить как покупку дома, так и его строительство, а также расширение, ремонт и работы, связанные с техническими системами жилья, пишет BNS.

Возможность получения пособия зависит, среди прочего, от финансовых возможностей семьи, то есть, от дохода семьи на одного члена семьи. До сих пор на подобные пособия могли претендовать семьи, чей доход в предыдущем календарном году составлял до 355 евро на человека в месяц, но теперь эта ставка увеличена до 450 евро, что сделает помощь доступной большему количеству семей.

«В первую очередь на пособия могут рассчитывать семьи, у которых нет своего жилья, либо имеющееся жилье не соответствует современным условиям проживания, например, отсутствует водопровод и канализация или амортизированы санитарные помещения — ванная комната и туалет, протекает крыша или отопительные системы не обеспечивают достаточный обогрев дома или опасны для жизни», — пояснила руководитель отдела жилищного строительства и энергоэффективности EAS и KredEx Трийн Рейнсалу.

Пособие многодетным семьям на жилье финансируется из государственного бюджета на общую сумму в 3 миллиона евро в год. Предельная ставка пособия на семью составляет от 5000 до 10 000 евро, в исключительных случаях размер пособия может достигать 18 000 евро.

Размер пособия для впервые получающих помощь, а также для семей с четырьмя и более детьми составляет до 10 000 евро, максимум 5000 евро для семей, имеющих до четырех детей, которым уже ранее было выделено пособие аналогичное пособие.

Крупнейшая максимальная сумма в 18 000 евро предоставляется, если в существующем жилье отсутствуют элементарные жилищные условия и при условии, что доход на члена семьи составляет менее 260 евро в месяц. Подавать ходатайство на жилищное пособие многодетные семьи могут до двух раз.