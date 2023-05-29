Фото ⟩ Ого! Смотрите, что творили латвийские хоккейные болельщики возле посольства США

До этого поклонники хоккея после прошлых побед приносили цветы к посольствам Чехии, Швейцарии и Швеции в Риге.

Изначально к посольству пришли примерно 100 человек с флагами и различной атрибутикой хоккейных фанатов. Некоторые взяли с собой цветы, чтобы возложить их из сочувствия к проигрышу США Латвии.

Пришедших встретил персонал посольства, однако затем вышел и посол, который похвалил латвийских хоккеистов за хорошую игру, после чего в дружественной атмосфере сфотографировался с хоккейными фанатами.

Несмотря на то, что эмоции латвийских болельщиков били ключом, атмосфера у посольства была спокойной и дружественной, указывает агентство LETA.

Напомним, в воскресенье сборная Латвии в матче за третье место обыграла сборную США и завоевала бронзовые медали.