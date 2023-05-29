Фото ⟩ Ого! Смотрите, что творили латвийские хоккейные болельщики возле посольства США

После исторической победы в овертайме с результатом 4:3 над сборной США в матче за бронзу чемпионата мира, латвийские хоккейные болельщики продолжили традицию и принесли цветы к посольству США в Риге, пишет Rus.tvnet.lv.
До этого поклонники хоккея после прошлых побед приносили цветы к посольствам Чехии, Швейцарии и Швеции в Риге.
Изначально к посольству пришли примерно 100 человек с флагами и различной атрибутикой хоккейных фанатов. Некоторые взяли с собой цветы, чтобы возложить их из сочувствия к проигрышу США Латвии.
Пришедших встретил персонал посольства, однако затем вышел и посол, который похвалил латвийских хоккеистов за хорошую игру, после чего в дружественной атмосфере сфотографировался с хоккейными фанатами.
Несмотря на то, что эмоции латвийских болельщиков били ключом, атмосфера у посольства была спокойной и дружественной, указывает агентство LETA.
Напомним, в воскресенье сборная Латвии в матче за третье место обыграла сборную США и завоевала бронзовые медали.
Это самое большое достижение в истории латвийского хоккея.