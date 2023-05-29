Тартуское велосипедное ралли впервые выиграл Норман Вахтра

Победитель Тартуского велосипедного ралли в этом году определялся из группы, состоящей из четырнадцати велосипедистов – отрыв от остальных иногда составлял у них до трех минут. Когда спортсмены выехали на окраину Тарту, стало ясно, что остальным участникам лидеров уже не догнать и группа фаворитов начала внутреннюю борьбу за первое место.

«Я долго сохранял хладнокровие и, рассчитывая силы, ехал позади группы, ожидая своего момента. Вступил в борбу на мосту Дружбы», — сказал Норман Вахтра, который входит в команду Go Sport–Roubaix–Lille Métropole. Время победителя составило 2 часа 41 минуту 42 секунды.

Женский зачет выиграла шведка Матильда Францих, которая была на 32-м месте.

«Я очень довольна, поскольку не надеялась на победу. И трасса Тартуского велоралли, и сам город мне очень нравятся», - прокомментировала Францих.

Второе и третье места среди женщин заняли эстонки Элизабет Эбрас и Элна Тасане. Вся тройка лидеров финишировала с одинаковым временем 2 часа 47 минут и 34 секунды, а победительниц определяли по результатам фотофиниша.

В этот раз в Тартуском велоралли приняло участие более 5000 велосипедистов. Виртуальный заезд продлится еще неделю, до 4 июня.