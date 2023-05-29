Тартуское велосипедное ралли впервые выиграл Норман Вахтра

128-километровую дистанцию Тартуского велосипедного ралли выиграл Норман Вахтра, который сумел мощно вырваться вперед за километр до конца гонки. Вторым финишную черту пересек Карл Куртис, который обогнал шведа Хуго Форсселла.
Победитель Тартуского велосипедного ралли в этом году определялся из группы, состоящей из четырнадцати велосипедистов – отрыв от остальных иногда составлял у них до трех минут. Когда спортсмены выехали на окраину Тарту, стало ясно, что остальным участникам лидеров уже не догнать и группа фаворитов начала внутреннюю борьбу за первое место.
«Я долго сохранял хладнокровие и, рассчитывая силы, ехал позади группы, ожидая своего момента. Вступил в борбу на мосту Дружбы», — сказал Норман Вахтра, который входит в команду Go Sport–Roubaix–Lille Métropole. Время победителя составило 2 часа 41 минуту 42 секунды.
Женский зачет выиграла шведка Матильда Францих, которая была на 32-м месте.
«Я очень довольна, поскольку не надеялась на победу. И трасса Тартуского велоралли, и сам город мне очень нравятся», - прокомментировала Францих.
Второе и третье места среди женщин заняли эстонки Элизабет Эбрас и Элна Тасане. Вся тройка лидеров финишировала с одинаковым временем 2 часа 47 минут и 34 секунды, а победительниц определяли по результатам фотофиниша.
В этот раз в Тартуском велоралли приняло участие более 5000 велосипедистов. Виртуальный заезд продлится еще неделю, до 4 июня.
Классическая серия Тартуского марафона продлится Тартуским веломарафоном, который состоится 17 сентября.