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Вырастет ли минимальная зарплата? Профсоюзы, работодатели и правительство проведут переговоры

BNS
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Кошелек.
Кошелек. Фото: Arvo Meeks

Во вторник в Доме профсоюзов Эстонии состоится встреча представителей правительства, работодателей и профсоюзов для обсуждения перспектив роста минимальной заработной платы в следующие три года. Об этом BNS сообщила пресс-служба ЦСПЭ.

Глава Центрального союза профсоюзов Яан-Хендрик Тоомель, глава Центрального союза работодателей Арто Аас и министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало обсудят размер и методику расчета минимальной заработной платы на 2024-2027 годы с тем, чтобы к 2027 году минимальная заработная плата составляла 50% от средней брутто-зарплаты.

Ускоренное повышение минимальной зарплаты является частью коалиционного договора Партии реформ, «Ээсти 200» и социал-демократов.

Переговоры правительства, профсоюзов и работодателей начнутся днем 30 мая.

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