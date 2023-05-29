Вырастет ли минимальная зарплата? Профсоюзы, работодатели и правительство проведут переговоры

Глава Центрального союза профсоюзов Яан-Хендрик Тоомель, глава Центрального союза работодателей Арто Аас и министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало обсудят размер и методику расчета минимальной заработной платы на 2024-2027 годы с тем, чтобы к 2027 году минимальная заработная плата составляла 50% от средней брутто-зарплаты.