Не делайте так: рассеянность хозяина чуть не стоила кроликам жизни

На прошлой неделе умный датчик, установленный в одной из квартир в Валгамаа, передал сигнал пожарной тревоги, однако хозяин не пожелал, чтобы патруль отреагировал на ситуацию. Через мгновение поступил новый сигнал пожарной тревоги, и на этот раз хозяин попросил патруль приехать.

Поскольку чуть позже датчик также передал информацию о повышенной концентрации угарного газа, работник центра управления G4S снова позвонил владельцу квартиры, чтобы он при возможности приехал и помог попасть в квартиру. Вместо этого собственник сообщил, где находятся запасные ключи, чтобы при необходимости патрульный охранник смог войти в квартиру. На место происшествия также вызвали спасателей.

Из квартиры доносился запах гари. Охранник вошел в квартиру, на помощь пришли и соседи. Выяснилось, что на включенной плите пригорела еда. В квартире находились кролики. Животных перенесли на свежий воздух, помещения проветрили.