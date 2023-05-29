EKRE внесет в Рийгикогу более тысячи поправок к проектам о повышении налогов

Об этом BNS сообщила пресс-служба партии. «Мы не позволим правительству усугубить демографический кризис и довести наш народ до обнищания. Мы придадим новый импульс парламентской обструкции, пытаясь затормозить рассмотрение проектов правительства во втором чтении. Среди поправок, внесенных к пяти различным законопроектам, есть как содержательные, так и обструкционистские», – сказал Хельме