Три эстонских города получат 92 миллиона евро на безопасность и экологичность движения

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций, отметив, что софинансируемая Европейским союзом программа предназначена для развития велосипедного и трамвайного движения, а также создания узловых точек в структуре общественного транспорта.

Как пояснил в переданном BNS пресс-релизе министр климата Кристен Михал (Партия реформ), цель меры поддержки, которая в настоящее время находится на стадии согласования, заключается в содействии устойчивой мобильности в городах с наибольшей транспортной нагрузкой.

На развитие велосипедного движения предполагается выделить 36 миллионов евро, которые будут разделены поровну между Таллинном, Тарту и Пярну.

16 миллионов евро из программы будут направлены на развитие узловых точек в структуре общественного транспорта.

На развитие трамвайного движения городу Таллинну будет выделено около 40 миллионов евро, которые могут быть использованы для строительства линий Ярве-Тонди, Техника-Лийвалайа, Пельгуранна или других направлений. Также есть возможность продлить трамвайные пути до соседних с Таллинном волостей.

Помимо Таллинна, Тарту и Пярну, ходатайствовать о поддержке в качестве городских партнеров могут участвовать и соседние с этими городами самоуправления.