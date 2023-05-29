Министерство планирует существенно повысить плату за вывоз бытовых отходов

Министерство окружающей среды планирует повысить стоимость размещения отходов на свалках и ввести плату за сжигание мусора, чтобы стимулировать людей более тщательно сортировать отходы, пишет Rus.ERR.
В то же время эксперты предупреждают, что если тарифы будут повышены слишком быстро и резко, то люди могут начать выбрасывать отходы в лес или же их начнут вывозить для утилизации за границу в ущерб национальной экономике.
В качестве члена Европейского союза Эстония обязалась перерабатывать 55% бытовых отходов к 2025 году, однако в настоящее время перерабатывается менее трети бытовых отходов, и за последние десять лет не было достигнуто никакого прогресса в этом вопросе.
Вице-канцлер Министерства окружающей среды Каупо Хейнма сообщил ERR, что в рамках разрабатываемого пакета мер планируется повысить плату за захоронение отходов и ввести новую плату за сжигание мусора. Кроме того, для мотивации людей тщательнее сортировать отходы министерство хотело бы в несколько раз повысить тарифы на вывоз смешанных бытовых отходов.