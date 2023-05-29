Министерство планирует существенно повысить плату за вывоз бытовых отходов

В то же время эксперты предупреждают, что если тарифы будут повышены слишком быстро и резко, то люди могут начать выбрасывать отходы в лес или же их начнут вывозить для утилизации за границу в ущерб национальной экономике.

В качестве члена Европейского союза Эстония обязалась перерабатывать 55% бытовых отходов к 2025 году, однако в настоящее время перерабатывается менее трети бытовых отходов, и за последние десять лет не было достигнуто никакого прогресса в этом вопросе.