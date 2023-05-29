Серьезное признание: самым ценным игроком ЧМ по хоккею назвали латвийского хоккеиста

Уровень наших южных соседей за годы серьезно вырос – латвийская сборная по хоккею на предыдущих чемпионатах мира выше седьмого места не поднималась. Полуфинал стал для латышей новым уровнем, а победа над командой США (4:3) принесла им бронзовые медали.