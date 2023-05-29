Серьезное признание: самым ценным игроком ЧМ по хоккею назвали латвийского хоккеиста

Уровень наших южных соседей за годы серьезно вырос – латвийская сборная по хоккею на предыдущих чемпионатах мира выше седьмого места не поднималась. Полуфинал стал для латышей новым уровнем, а победа над командой США (4:3) принесла им бронзовые медали.
Помимо этого, сборную ожидал и еще один приятный сюрприз. Международная федерация хоккея назвала вратаря сборной Латвии Артура Шилова не только самым ценным игроком, но и лучшим вратарем этого чемпионата мира.
Награда MVP (Most Valuable Player — награда, которой награждается самый полезный игрок команды, лиги, конкретного соревнования или серии соревнований.) вручается на чемпионате мира по хоккею уже 24-й раз. Шилов стал в списке лишь пятым вратарем.
The MVP of the tournament is Latvia's Arturs Silovs!#IIHFWorlds @lhf_lv @Canucks pic.twitter.com/IP8GhzWHcz— IIHF (@IIHFHockey) May 28, 2023