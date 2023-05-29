Э-резидент из Украины создал книжный Youtube и переводит свой бизнес в Эстонию

Для издателей это своего рода тестовая платформа, чтобы выяснить, какая книга имеет потенциал для продажи в печатном виде. За последние два года на испанском языке у них появилось 20-30 книг. В последние годы работы на российском рынке первым вопросом издателей было, сколько раз книга была продана в интернете. Если книга там не пользовалась успехом, дальнейшего обсуждения не было. «Рынок бумажных книг за последние десять лет становится все меньше и меньше, и поэтому издатели не хотят рисковать», - сказал Грушко.

Семь миллионов долларов за шесть лет

Когда восемь лет назад Грушко запустил русскую версию, он и его соучредитель инвестировали 13 000 долларов и год бесплатной работы. Это окупилось, портал оказался очень успешным. В год продавалось в среднем 15 миллионов книг. Последним годом их работы на российском рынке был 2021 год, когда бизнес был продан. Общая прибыль от этой инвестиции за шесть лет составила почти 7,5 миллионов долларов.

Они инвестировали эту прибыль в разработку других языковых версий. В испанскую, украинскую и английскую версии они вложили почти два миллиона долларов. Сейчас испанская версия находится на грани прибыли, украинская версия все еще прожигает 20-30 тысяч долларов в месяц, а английская версия закрывается.