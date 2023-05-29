Э-резидент из Украины создал книжный Youtube и переводит свой бизнес в Эстонию

Э-резидент из Украины создал оригинальную среду для книг, в которой читатели могут напрямую общаться с авторами и оставлять им отзывы уже на стадии создания книги. Продажа русскоязычной платформы сделала его миллионером.
Управляемые Сергеем Грушко booknet.ua и booknet.com объединяют писателей и читателей на украинском и испанском языках. Также есть англоязычная платформа, но она будет закрыта на следующей неделе. Причина - острая конкуренция в англоязычном мире. Испанский язык является третьим наиболее используемым языком в интернете после английского и китайского, и именно на этом языке издатель может получать прибыль. В случае малых языков не хватило бы читателей, поэтому Сергей не планирует создавать эту платформу на эстонском языке.
«В случае с малыми языками там можно проводить литературные конкурсы, но для этого потребуется поддержка государства, - сказал Грушко. - С точки зрения продаж такая платформа не окупится в небольшом языковом пространстве».
Книжный Youtube
Грушко не занимается издательским делом, этим занимаются сами авторы - это среда самиздата, где авторы сами выкладывают свои книги, а читатели заказывают их в виде электронных книг. Это не требует от писателя вкладывать собственные деньги в книги, читатель оплачивает расходы сразу при заказе.
«Наша цель - предоставить авторам среду для создания контента, где они могут собирать подписчиков и привлекать их внимание еще до того, как книга будет опубликована», - пояснил Грушко. Сегодня создание контента требует параллельного использования различных социальных сетей и создания синергии между ними. Таким образом, недостаточно быть активным только в Booknet, автор должен быть также активен в Facebook, TikTok, Instagram и других каналах, где можно получить подписчиков.
«Затраты на самиздат невелики, но если вы хотите завоевать популярность, вы должны конкурировать с хорошим контентом за внимание целевой группы. Поэтому мы смотрим на рынки с большой аудиторией», - сказал Грушко.
В этом контексте даже Италия маленькая, не говоря уже об Эстонии. Они думали расширить Booknet и на польскую литературу, поскольку польский очень похож на украинский и там можно использовать машинный перевод, а авторы заинтересованы в распространении своих произведений на иностранных языках.
Читатель формирует произведение
В Booknet автор может публиковать короткие главы своей новой или предстоящей книги и получать немедленную обратную связь от читателей.
«Книга не обязательно должна быть готова, чтобы начать привлекать внимание читателей, - сказал Грушко. - Вы публикуете из существующей рукописи главы, которые не должны быть длиннее одной или двух страниц, но, публикуя небольшие отрывки каждый день, вы связываете читателей с собой».
Таким образом, читатели могут косвенно влиять на содержание книги. Однако, по словам Грушко, это не очень хорошая идея. В конце концов, одна книга может быть популярной и приносить деньги, но если последующие книги не будут так увлекать, автор потеряет подписчиков. «В интернете необходимо привлекать читателя с первых страниц, иначе он закроет страницу и перейдет к следующему автору».
По словам Грушко, людям нравится комментировать и обсуждать между собой сюжет находящейся в стадии написания книги, и они также охотнее покупают всю книгу после того, как смогут испытать процесс написания. Писатели также иногда публикуют готовую книгу глава за главой, одновременно создавая новое произведение.
Для издателей это своего рода тестовая платформа, чтобы выяснить, какая книга имеет потенциал для продажи в печатном виде. За последние два года на испанском языке у них появилось 20-30 книг. В последние годы работы на российском рынке первым вопросом издателей было, сколько раз книга была продана в интернете. Если книга там не пользовалась успехом, дальнейшего обсуждения не было. «Рынок бумажных книг за последние десять лет становится все меньше и меньше, и поэтому издатели не хотят рисковать», - сказал Грушко.
Семь миллионов долларов за шесть лет
Когда восемь лет назад Грушко запустил русскую версию, он и его соучредитель инвестировали 13 000 долларов и год бесплатной работы. Это окупилось, портал оказался очень успешным. В год продавалось в среднем 15 миллионов книг. Последним годом их работы на российском рынке был 2021 год, когда бизнес был продан. Общая прибыль от этой инвестиции за шесть лет составила почти 7,5 миллионов долларов.
Они инвестировали эту прибыль в разработку других языковых версий. В испанскую, украинскую и английскую версии они вложили почти два миллиона долларов. Сейчас испанская версия находится на грани прибыли, украинская версия все еще прожигает 20-30 тысяч долларов в месяц, а английская версия закрывается.
В настоящее время украиноязычная и испаноязычная платформы имеют в среднем 55 000–70 000 ежедневных пользователей, а в сумме 120 000–140 000 ежедневных пользователей. Разница в количестве авторов и опубликованных книг. На испаноязычном портале 300-400 авторов, книги которых продаются, в Украине вдвое меньше.
«Я не могу назвать общее количество писателей, поскольку, если автор опубликовал книгу три года назад и с тех пор о нем ничего не было слышно, его нельзя считать профессиональным писателем, - сказал Грушко, который также сам издал книгу. По его словам, это было исполнение детской мечты. Как и книги многих украинских авторов, он был издан на русском языке и хорошо разошелся по тем временам - 5000 экземпляров.
Хотя украинская версия проигрывает, Грушко видит в ней очень важную роль. «Есть авторы, которые зарабатывают писательством, и 200-300 евро в месяц для них большие деньги, для некоторых единственный доход», - пояснил Грушко.
Теперь Грушко, как э-резидент Эстонии, решил привести украинскую версию в Эстонию. Основа выбора была проста: он смотрел, какая страна больше всего поддержала украинскую армию. В списке остались Эстония и Литва, но при ближайшем рассмотрении победила Эстония. Летом он также перевезет свою семью с Кипра в Эстонию. В отличие от семьи, которая может получить временную защиту как военные беженцы, Грушко не может, поскольку он уже начал бизнес на Кипре до начала войны.