Избившему собаку жителю Ласнамяэ может грозить тюремное заключение

Разрешение ситуации на Раадику, 8/3, по словам Криси Метса, заняло немало времени, однако оперативная и слаженная работа удалось оперативно подключить PTA, полиции и журналистов сделала свое дело. «Эмоционально этот случай был очень тяжелым, было больно видеть на видеозаписи такое обращение с более слабым существом», – признается зоозащитник. В то же время видео оказалось полезным, так при общении с мучителем оно помогло разъяснить ему, что собака в этом месте не находится в безопасности, и твердо отстаивать позицию, что животное должно быть изъято.

Роман Бурмейстер Фото: Кадр из передачи Reporter

Эстонскому союзу защиты животных неизвестно, кому именно принадлежит собака, так как никакие документы на месте не были предъявлены, а показания были очень путаными. При этом создавалось впечатление, что собака все-таки жила у этих людей и сами они вели себя как ее хозяева. В настоящее время животное находится на попечении зоозащитников.

«Обязательно будет установлено, безопасно ли собаке находиться в таком доме. Мы склонны думать, что дальнейшая жизнь этой собаки продолжится в новой семье, и, конечно же, хотим, чтобы этому человеку в будущем запретили держать животных. – говорит Метса. – В то же время не исключено, что в эту же квартиру возьмут новое животное, если владельцем будет значиться другой член семьи».

Случаи жестокого обращения происходят каждый день