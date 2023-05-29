Избившему собаку жителю Ласнамяэ может грозить тюремное заключение

18 мая в столичном районе Ласнамяэ произошел инцидент, когда местный житель Роман Бурмейстер жестоким образом избил гулявшую с ним собаку породы джек-рассел. Бурмейстер схватил животное за голову, швырнул в стеклянную дверь, а затем продолжил бить рукояткой поводка.
Эстонский союз защиты животных организовал спасательную операцию с участием Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA), полиции и передачей Reporter. По словам хозяина, собака наступила в краску, за что и была наказана. Позднее в клинике было выявлено пятикратное увеличение печеночных показателей у собаки, что обычно указывает на травму органа. Также животное хромало и испытывало боль.
Видео: избиение собаки на улице Раадику (осторожно, жестокие кадры)
Доказать жестокое обращение непросто
Координатор Эстонского союза защиты животных в Южной Эстонии Кристи Метса говорит, что этот случай не является исключением, поскольку они постоянно получают сообщения о жестоком обращении с животными. По ее словам, организации и ранее приходилось привлекать как Сельскохозяйственный и продовольственный департамент, так и полицию, чтобы безопасно изъять животное.
«Исключение в данном случае состоит в том, что прежде мы не получали записей камер видеонаблюдения с настолько жестоким обращением. Бывает, что люди видят, например, как на улице бьют или тащат собаку, но не снимают это на видео. – говорит Метса. – В этом случае очень сложно установить владельцев животного, а также доказать жестокое обращение. Всегда хорошо, если очевидец может снять короткое видео на телефон». Сами полицейские тоже довольно часто обращаются к Эстонскому союзу защиты животных, если требуется их помощь в связи с каким-то другим вызовом.
Животное могут не вернуть
Разрешение ситуации на Раадику, 8/3, по словам Криси Метса, заняло немало времени, однако оперативная и слаженная работа удалось оперативно подключить PTA, полиции и журналистов сделала свое дело. «Эмоционально этот случай был очень тяжелым, было больно видеть на видеозаписи такое обращение с более слабым существом», – признается зоозащитник. В то же время видео оказалось полезным, так при общении с мучителем оно помогло разъяснить ему, что собака в этом месте не находится в безопасности, и твердо отстаивать позицию, что животное должно быть изъято.
Эстонскому союзу защиты животных неизвестно, кому именно принадлежит собака, так как никакие документы на месте не были предъявлены, а показания были очень путаными. При этом создавалось впечатление, что собака все-таки жила у этих людей и сами они вели себя как ее хозяева. В настоящее время животное находится на попечении зоозащитников.
«Обязательно будет установлено, безопасно ли собаке находиться в таком доме. Мы склонны думать, что дальнейшая жизнь этой собаки продолжится в новой семье, и, конечно же, хотим, чтобы этому человеку в будущем запретили держать животных. – говорит Метса. – В то же время не исключено, что в эту же квартиру возьмут новое животное, если владельцем будет значиться другой член семьи».
Случаи жестокого обращения происходят каждый день
По словам координатора зоозащитной организации, подобные случаи происходят ежедневно, однако довольно часто остаются в стенах дома, и, к сожалению, не доходят до общественности. Нередко имеет место жестокое обращение с животными в семьях, где чрезмерно употребляют алкоголь, возникают социальные проблемы. Кроме того животные нередко оказываются у людей с психическими расстройствами, которые в определенные периоды жизни, уже не в состоянии содержать животное в благополучии, выходят из себя и отыгрываются на них. Очень часто проблемы возникают с пожилыми людьми, которые не могут или не умеют правильно заботиться о животных. В целом, сегодня люди стали замечать больше и знают, куда об этом сообщать.
«Если с животным обошлись жестоко, за этим должно последовать наказание. Просто забрать животное недостаточно. – говорит Кристи Метса». Сам Роман Бурмейстер объяснил, что причиной избиения джек-рассела по кличке Марсей стало то, что собака наступила на свежую краску на асфальте перед домом. «Этого должно быть достаточно, чтобы понять, что за человек владелец. Надеюсь, что охрана детства также проверит эту семью. Жестокость к животным – это маленький шаг к жестокости по отношению к людям или наоборот!»
От штрафа до тюремного заключения
В связи с произошедшим Эстонский союз защиты животных подал в полицию заявление о возбуждении уголовного дела.
Если имело место жестокое обращение с животными, суд может наказать за такое деяние денежным штрафом или тюремным заключением на срок до одного года. По данным Министерства юстиции, количество зарегистрированных случаев жестокого обращения с животными с 2017 года уменьшилось: если в 2017 году было зарегистрировано 55 таких преступлений, то за последние два года зарегистрировано 39 случаев жестокого обращения с животными.
Вопросы, связанные с требованиями содержания животных, решает Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) на основании Закона о защите животных. В случае, если владелец животного существенно нарушил требования Закона о защите животных, PTA имеет право взять на себя обязанности владельца животного, связанные с его надлежащим содержанием.
29 мая пресс-секретарь Пыхьяской прокуратуры Кристийна Кивари сообщила Rus.Postimees, что в связи с инцидентом на улице Раадику возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. На данный момент производство находится на начальной стадии и проводятся различные следственные действия.