Отдых должен быть длиннее: решение Европейского суда повлияет на многих эстонских работников

Недавнее постановление Европейского суда означает, что 11 часов отдыха между двумя рабочими днями теперь должны учитываться как часть еженедельного периода отдыха. Это нововведение призвано сократить количество сверхурочных работ и улучшить охрану здоровья.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что решение изменит существующую в Эстонии практику применения требований к рабочему времени и отдыху и может повлиять на организацию труда на предприятиях, работающих по расписанию. Оно не влияет на расчет рабочего времени для людей, работающих по восемь часов в день с понедельника по пятницу.
Согласно решению суда, по крайней мере один раз в семь дней работнику должен быть гарантирован последовательный ежедневный и еженедельный отдых: 11 часов + 36 или 48 часов, что в общей сложности составляет 47 или 59 часов.
Как пояснила советник отдела регуляции производственных отношений и условий труда Министерства социальных дел Мария-Хелена Рахуметс, до сих пор требования к рабочему времени и отдыху предполагали, что еженедельно, то есть раз в семь дней, работник должен отдыхать не менее 36 или 48 часов. При этом отсутствовало требование, чтобы этому предшествовал период ежедневного отдыха продолжительностью 11 часов.
По словам Рахуметс, недавно введенное изменение может повлиять на режим работы предприятий, где люди работают по графику, а также на те случаи, когда действующее расписание предусматривает относительно короткое время отдыха, например, если график предусматривает шесть рабочих дней в неделю.
"Согласно существующей практике, если по графику человек заканчивал работу в 20:00 в пятницу, он может начать новый рабочий день через 36 часов, то есть в 8:00 в воскресенье. Отныне еженедельному периоду отдыха должен предшествовать ежедневный период отдыха, поэтому сотрудник не может приступить к работе ранее, чем по прошествии 47 часов. В случае вышеприведенного примера это означает начало работы не ранее, чем в 19:00 в воскресенье», - сказала Рахуметс.
Согласно действующему Закону о трудовом договоре, ежедневный период отдыха предполагает, что работник имеет не менее 11 часов отдыха подряд в течение 24 часов (т.е. работник может работать максимум 13 часов в одну смену, учитывая сверхурочное время работы);
еженедельные периоды отдыха предполагают, что в неделю у работника есть право на отдых не менее 48 часов подряд на основе нормального рабочего времени или не менее 36 часов подряд в неделю на основе суммированного рабочего времени.
«Люди, которые на регулярной основе перерабатывают, не имея достаточного времени на отдых, могут подвергать риску жизнь и здоровье как свое, так и своих коллег, тратить больше времени на выполнение одной и той же работы и быть менее продуктивными. Усталость может привести к несчастным случаям на производстве, а хроническая усталость – к профессиональным заболеваниям», - пояснила Рахуметс.
Ежегодно Трудовая инспекция выявляет около ста нарушений требований к рабочему времени и времени отдыха, причем наиболее распространенным является несоблюдение требования о ежедневном или еженедельном отдыхе. «Мы знаем, что в 2021 году 55% работников работали сверхурочно. В свете этого факта особенно важно убедиться, что людям предоставлено достаточное время отдыха. Правила ежедневного и еженедельного отдыха позволяют человеку каждый день покидать рабочее место на определенное количество часов, а также гарантируют, что в течение недели у него есть определенное минимальное количество свободного времени. Наличие достаточного времени на отдых защищает здоровье и благополучие работников, а отдохнувший, здоровый и продуктивный сотрудник, несомненно, приносит больше пользы работодателю», - добавил ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев.
Чтобы у работодателей было достаточно времени для внесения изменений в действующую практику работы и принципы планирования рабочего времени, до конца этого года действует период адаптации к новой интерпретации закона. Инспекция труда, осуществляя надзор за соблюдением требований к рабочему времени и времени отдыха, будет применять новую интерпретацию с 1 января 2024 года.
Желающие уточнить суть нововведения, могут воспользоваться бесплатной консультационной службой Инспекции труда по телефону (640 6000) или по электронной почте (jurist@ti.ee).
2 марта 2023 года Европейский суд вынес решение по делу C-477/21, которое предписывает государствам-членам эффективнее защищать здоровье работников. Регулирование рабочего времени и времени отдыха в Законе о трудовом договоре в значительной степени основано на законодательстве ЕС (Директива о рабочем времени 2003/88/EC), поэтому прецедентное право Европейского суда должно учитываться при применении Закона. Это решение поможет государствам-членам ЕС эффективнее подходить к охране здоровья работников.