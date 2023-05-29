Отдых должен быть длиннее: решение Европейского суда повлияет на многих эстонских работников

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что решение изменит существующую в Эстонии практику применения требований к рабочему времени и отдыху и может повлиять на организацию труда на предприятиях, работающих по расписанию. Оно не влияет на расчет рабочего времени для людей, работающих по восемь часов в день с понедельника по пятницу.

Согласно решению суда, по крайней мере один раз в семь дней работнику должен быть гарантирован последовательный ежедневный и еженедельный отдых: 11 часов + 36 или 48 часов, что в общей сложности составляет 47 или 59 часов.

Как пояснила советник отдела регуляции производственных отношений и условий труда Министерства социальных дел Мария-Хелена Рахуметс, до сих пор требования к рабочему времени и отдыху предполагали, что еженедельно, то есть раз в семь дней, работник должен отдыхать не менее 36 или 48 часов. При этом отсутствовало требование, чтобы этому предшествовал период ежедневного отдыха продолжительностью 11 часов.

По словам Рахуметс, недавно введенное изменение может повлиять на режим работы предприятий, где люди работают по графику, а также на те случаи, когда действующее расписание предусматривает относительно короткое время отдыха, например, если график предусматривает шесть рабочих дней в неделю.