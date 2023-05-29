Накануне очередного этапа ЧМ у Тянака появилось преимущество перед конкурентами

Например, в этом сезоне ралли WRC действует новое правило: теперь командам доступен только 21 день испытаний, то есть 7 дней на каждого гонщика в течение сезона. И если в командах Toyota и Hyundai имеется множество гонщиков, то в M-Sport ставка делается в основном только на Оття Тянака и Пьера-Луи Лубе.

В конце этой недели стартует шестая гонка серии – ралли на Сардинии. По данным портала DirtFish, команда Hyundai между двумя этапами была замечена в Финляндии, а Toyota и вовсе оставила машины в гараже. При этом M-Sport во главе с Тянаком отправился на испытания новой гоночной трассы.

Не секрет, что португальское ралли, которое состоялось двумя неделями ранее, считают очень похожим на гонку на Сардинии. Поэтому две большие команды не стали разбрасываться драгоценными испытательными днями. В любом случае, команда Тянака имеет небольшое преимущество, поскольку двух одинаковых этапов не бывает.

«Трудно развиваться, когда тестовых дней не хватает, - пожаловался первый номер команды Hyundai Тьерри Невилл. – Мы отсюда направляемся на Сардинию, причем без серьезных тестов. Нас ожидает очень серьезное соревнование».

После прошлой гонки Отть Тянак дал понять, что проблем много, но он знает, что решить часть из них. За пару недель многого сделать не удалось, но испытания в любом случае пойдут на пользу.