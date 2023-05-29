Трудные времена: производитель модульных домов сокращает зарплаты

Компания Harmet, производитель модульных домов и строительных теплушек, сокращает заработную плату своим сотрудникам в связи со снижением рабочей нагрузки, пишет dv.ee.
«Ситуация определенно не безнадежна, просто сейчас трудное время», – констатирует исполнительный директор Harmet Ало Тамм.
Заработная плата работников завода Harmet в Пярну будет снижена до уровня минимальной, то есть, до 725 евро в месяц.
У сотрудников второго производства компании, расположенного в Кумна в Харьюмаа, положение несколько лучше – там еще есть какая-то работа, а потому их зарплата сократится в июле лишь на 30%.
Как поясняет исполнительный директор Harmet Ало Тамм, спрос на продукцию компании на близлежащих рынках снизился, в связи с этим объемы работ у персонала Harmet также уменьшились.