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Трудные времена: производитель модульных домов сокращает зарплаты

rus.postimees.ee
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Производственные помещения Harmet.
Производственные помещения Harmet. Фото: Sander Ilvest

Компания Harmet, производитель модульных домов и строительных теплушек, сокращает заработную плату своим сотрудникам в связи со снижением рабочей нагрузки, пишет dv.ee.

«Ситуация определенно не безнадежна, просто сейчас трудное время», – констатирует исполнительный директор Harmet Ало Тамм.

Заработная плата работников завода Harmet в Пярну будет снижена до уровня минимальной, то есть, до 725 евро в месяц.

У сотрудников второго производства компании, расположенного в Кумна в Харьюмаа, положение несколько лучше – там еще есть какая-то работа, а потому их зарплата сократится в июле лишь на 30%.

Как поясняет исполнительный директор Harmet Ало Тамм, спрос на продукцию компании на близлежащих рынках снизился, в связи с этим объемы работ у персонала Harmet также уменьшились.

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